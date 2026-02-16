Piektdien, 13. februārī, visas dienas garumā Rīgā notika ielu brauktuvju un ietvju tīrīšana, darbos iesaistot 112 tehnikas vienības. Ņemot vērā laikapstākļu ietekmi uz satiksmi, autovadītāji pārvietojās piesardzīgāk.
Sniega tīrīšanas darbi turpinājās arī vakarā un nakts stundās. Brauktuves tīra prioritārā secībā, sākot ar maģistrālajām ielām un ielām, kurās kursē sabiedriskais transports, tiltiem un pārvadiem, kā arī nodrošina veloceļu tīrīšanu. Mazākas nozīmes jeb apkaimju ielas tiek tīrītas pēc maģistrālo ielu sakopšanas.
Piektdien ietvju tīrīšana tika sākta agrā rītā Rīgas vēsturiskajā centrā. Ietvju tīrīšana pilsētā turpinājās visu dienu, jo, lai notīrītu visas pašvaldības apsaimniekošanā esošās ietves, nepieciešamas vidēji 8 stundas. Darbos iesaistītas 42 tehnikas vienības. Vecrīgā ietvju tīrīšanu veic gan ar mazo traktortehniku, gan ar rokām. Primāri tiek kaisītas ietves, uz kurām ir visintensīvākā gājēju plūsma, un no sniega un apledojuma ietves tiek attīrītas 1,5 m platumā.
Snigšanas laikā ielu tīrīšanas un kaisīšanas galvenais uzdevums ir nodrošināt ielu caurbraukšanu. Jāņem vērā, ka intensīvas snigšanas apstākļos ievērojams sniega daudzums uz ielām var atkārtoti parādīties ļoti īsā laikā — tostarp arī neilgi pēc brauktuves tīrīšanas.
Pašvaldība atgādina, ka teritoriju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, par to tīrību jārūpējas arī pašiem. Tādēļ pašvaldība piedāvā saņemt 50 kg bezmaksas pretslīdes kaisāmo materiālu (smilti). To var saņemt katru nedēļu Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra un Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes adresēs, iepriekš piesakoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot par nenotīrītām ielām vai ietvēm, zvanot uz Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 1201.
