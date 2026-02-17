"Latvijas Avīze" turpina sarunas ar politisko spēku pārstāvjiem, vērtējot pašreizējo politisko situāciju un to, kas plānots pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Saruna ar partijas "Latvijas attīstībai" vadītāju Juris Pūci.
Viens politiķis, kura partija pašlaik nav pārstāvēta ne parlamentā, ne Rīgas domē, nesen intervijā izteica atziņu, ka viņš un kolēģi nodarbojoties ar politiku "hobija režīmā". Vai jums ir tāpat?
J. Pūce: Tāds laikietilpīgs hobijs! Šobrīd strādāju privātā biznesā un vienlaikus vadu partiju, bet tas tiešām prasa ļoti daudz laika, ja tam pieiet nopietni. Mums ir daudz biedru, plašs reģionālo nodaļu tīkls, un arī partijas tradīcija ir tāda, ka esam ļoti orientēti uz diskusijām un sarunām.
Kādā veidolā "Latvijas attīstībai" redzēsim Saeimas vēlēšanās – kā atsevišķu partiju vai kā apvienību, kā tas jau iepriekš bija?
Konceptuāli esam gatavi startēt vieni, un tāda bija arī stratēģija, kuru mēs iekšēji pieņēmām pēc apvienības "Attīstībai/Par" zaudējuma iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Bet tā nav tikai gribēšanas un varēšanas lieta, te jāskatās plašāks apstākļu kopums. Skaidrs, ka šobrīd ir pieprasījums pēc tā, lai būtu spēcīga centriska alternatīva – to mēs jūtam gan no sarunām ar cilvēkiem, gan no socioloģijas. Vēlētāji negrib redzēt sadrumstalotu politisko vidi, un mums ar to jārēķinās. Tāpēc neesam aizvēruši iespēju, ka varētu veidot kopīgu sarakstu ar citiem spēkiem – sarunājamies, mēģinām noskaidrot viedokļus. Pagaidām par to negribu sīkāk stāstīt, jo nekāda lēmuma vēl nav, taču marta sākumā vajadzētu būt lielākai skaidrībai.
Pirms diviem gadiem jūs partijas kongresā sacījāt: "Mūsu partija ir mainījusies. Mēs esam beiguši flirtēt ar kreisām idejām." Precizējiet, kas tās bija par kreisajām idejām, ar kurām jūs iepriekš flirtējāt un kuras tagad atzīstat par aplamām.
Četrus gadus mēs darbojāmies apvienības "Attīstībai/Par" ietvaros, kur bija trīs partneri – "Latvijas attīstībai", "Kustība Par" un "Izaugsme". Mēs sevi vienmēr esam redzējuši kā centriski labēju politisku spēku, bet "Kustība Par" vairāk skatījās uz kreiso pusi. Mēs vairāk uztraucāmies par konkurētspēju, viņi lielāku uzsvaru lika uz dažādām sociālā atbalsta programmām, uz dažādām iekļaušanas programmām. Tādā ziņā, ejot uz kompromisiem, mēs varbūt veltījām lielāku uzmanību jautājumiem, kas mums kā partijai nav bijis tas svarīgākais akcents.