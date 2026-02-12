Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa darbinieki meklē bezvēsts pazudušo 1984. gadā dzimušo Artūru Vastaru.
Vīrietis 3. janvārī ap pulksten 01.00 izgāja no savas dzīvesvietas Dobeles novada Auru pagastā, un kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma. Pastāv iespēja, ka viņš varētu atrasties Rīgā.
Pazīmes: augums ap 180 centimetriem. Prombūtnes brīdī viņam bija melna virsjaka ar baltām svītrām uz piedurknēm, pelēks džemperis ar kapuci, melnas sporta bikses, tumši sporta apavi un melna cepure.
Policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par vīrieša iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruni 112.
