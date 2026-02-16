Aizvadītajā diennaktī vairākos ugunsgrēkos Latvijā cietuši cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Ap pulksten 10.30 ugunsdzēsēji steidzās uz K. Valdemāra ielu Cēsīs, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī nelielā platībā dega sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa izkļuva cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem.
Ap pulksten 13 izsaukums saņemts uz Ziemeļu ielu Saulkrastos, kur negadījuma rezultātā bojātas ēkas starpsienas, logi un durvis, kā arī nelielā platībā dega sadzīves mantas. Notikumā cieta cilvēks.
Savukārt ap pulksten 15.30 izsaukums saņemts uz Pļavas ielu Ventspilī, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas. Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki.
Vakarā ap pulksten 22 ugunsgrēks izcēlās Valmieras novada Bērzaines pagastā, kur 120 kvadrātmetru platībā dega saimniecības ēka. No tās iznesti seši gāzes baloni, un ugunsdzēsējiem izdevās pasargāt divas blakus esošas ēkas.
Kopumā aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 155 izsaukumus — 41 saistīts ar ugunsgrēkiem, 79 ar glābšanas darbiem, bet 25 gadījumos izsaukumi izrādījās maldinājumi.
