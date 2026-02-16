Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ikmēneša rēķinu apmaksa kopumā nesagādā grūtības, liecina "Luminor" banka aptauja*. Vienlaikus redzams, ka palielinājusies iedzīvotāju daļa, kuriem regulāro maksājumu segšana kļūst izaicinoša tieši gada aukstajos mēnešos. Šo tendenci pastiprinājusi arī šīs sezonas īpaši aukstā ziema, kas palielinājusi apkures un elektroenerģijas izmaksas, tādējādi sadārdzinot mājsaimniecību rēķinus.
Mainīgā cenu vide ietekmē iedzīvotāju spēju laikus segt maksājumus
Salīdzinot ar 2024. gadu, nemainīgi 64 % iedzīvotāju ikmēneša rēķinu apmaksa nesagādā finansiālas problēmas. Šādu atbildi visbiežāk pauduši iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kas varētu būt saistīts ar to, ka šajā vecuma grupā nereti jau ir izveidots stabilāks ienākumu līmenis. Reģionālā griezumā izceļas Vidzeme, kur iedzīvotāji visbiežāk norāda, ka ikdienas rēķinu segšana notiek bez grūtībām.
Lai gan vairums iedzīvotāju ikmēneša saistības spēj segt bez grūtībām, pieaudzis to respondentu skaits, kuriem rēķinu savlaicīga apmaksa sagādā izaicinājumus – 2024. gadā šo problēmu norādīja 7 %, bet pērnā gada nogalē šis īpatsvars pieaudzis līdz 13 %.
"Vērtējot datus, jāņem vērā, ka mājokļu uzturēšanas izmaksu dinamika pēdējos divos gados bijusi būtiski atšķirīga. 2024. gadā kopējās izmaksas šajā pozīcijā samazinājās par 7 %, ko lielā mērā noteica ievērojams energoresursu cenu kritums – elektroenerģijas cenas saruka par 13,8 %, bet siltumenerģijas pat par 16,1 %. Savukārt pērn situācija mainījās, un mājokļa uzturēšanas izmaksas atkal pieauga par 3,3 %. Tādēļ, runājot par grūtībām savlaicīgi segt rēķinus, visbiežāk domāti tieši mājokļa uzturēšanas maksājumi – apkure, elektroenerģija un citi ar mājokli saistītie izdevumi, kuru svārstības pēdējos gados bijušas īpaši jūtamas mājsaimniecību budžetos," norāda Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists.
Gada aukstie mēneši var būt izaicinoši daļai iedzīvotāju
Nedaudz palielinājies arī to iedzīvotāju skaits, kuriem finansiālas grūtības rada ikmēneša izdevumu segšana tieši gada aukstajos mēnešos. Salīdzinot ar 2024. gadu, kad šādu problēmu izjuta 15 %, pērnā gada izskaņā to norādījuši 23 %. Īpaši izaicinošs šis periods kļūst iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem, kuri tieši ziemas sezonā visbiežāk saskaras ar grūtībām segt ikmēneša rēķinus.
Finanšu plānošana ikmēneša rēķiniem
Lai ikmēneša mājokļa uzturēšanas rēķinu apmaksa neradītu sarežģījumus un veidotos stabilāka finansiālā situācija, būtiska ir savlaicīga budžeta plānošana un regulāra izdevumu pārskatīšana. Īpaši svarīgi ir stiprināt spēju segt neparedzētus tēriņus. Ja zināms, ka ziemas mēnešos izdevumi par apkuri un elektroenerģiju pieaugs, uzkrājuma veidošanu ieteicams sākt jau siltajā sezonā. Praktisks solis ir sava mājsaimniecības vidējā elektrības un siltumenerģijas patēriņa analīze pa mēnešiem, lai laikus saprastu, kad izdevumi palielinās un cik liels finanšu rezervju apjoms būs nepieciešams.
Budžeta plānošanu vēlams sākt ar detalizētu izdevumu izvērtējumu, nosakot, kurām pozīcijām tiek atvēlēta lielākā daļa ienākumu. To iespējams darīt gan ar speciālu lietotņu palīdzību, gan vienkāršā Excel lapā. Pāris mēnešu griezumā kļūst skaidri redzams, kuras izmaksu kategorijas prasa vislielāko uzmanību un kur iespējams mazināt tēriņus. Katrā budžetā ieteicams iekļaut arī atsevišķu sadaļu uzkrājumiem un ieguldījumiem, lai veidotu drošības spilvenu nākotnei. Savukārt aukstajā sezonā īpaši nozīmīga ir apzināta tēriņu kontrole un atteikšanās no impulsīviem pirkumiem – tas palīdz saglabāt līdzsvaru starp ikdienas vajadzībām un ilgtermiņa finanšu mērķiem.
*Luminor bankas aptauja veikta 2025. gada novembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 1004 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu