Lai gan Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu 2026. gadā solīts, ka šogad reģionos sabiedriskā transporta pakalpojumus paredzēts saglabāt pagājušā gada apjomā, lai to nodrošinātu, iztrūkst vairāk nekā deviņi miljoni eiro. 

Papildus nepieciešamo finansējumu meklēs tikai šī gada ceturtajā ceturksnī, un līdz tam laikam reģionālie pasažieri varēs mocīties minējumos – vai gada beigās varēs aizbraukt uz skolu un darbu ar autobusu vai vilcienu, vai arī būs jāceļo kājām un zirgu pajūgos kā brāļu Kaudzīšu laikos. 

Interesanti, ka Sabiedriskā transporta padome pērn septembrī bija pieņēmusi lēmumu atbildīgajām iestādēm izstrādāt tādu reģionālo maršrutu tīkla prognozi, kas atbilst pieejamajam valsts budžeta ietvaram. Reāli tas nozīmētu, ka valsts dotētie pārvadājumi jau šogad ievērojami samazinātos.  

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē