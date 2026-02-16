Krievijas tiesa uzņēmējam Jevgēņijam Čičvarkinam, kas kopš 2008. gada dzīvo Lielbritānijā un Latvijā, aizmuguriski piespriedusi deviņus gadus cietumā, vēsta tīmekļa izdevums "Mediazona".
Sods piespriests par "viltus ziņu" publicēšanu un "ārvalstu aģenta" pienākumu nepildīšanu.
Apsūdzības par "viltus ziņām" celtas, jo Čičvarkins platformā "Instagram" publicējis Krievijas Pretkara komitejas paziņojumu, kurā nosodīts Krievijas raķešu trieciens bērnu slimnīcai "Ohmatdit" Kijivā 2024. gada 8. jūlijā.
Uzņēmējs ierakstā norādīja, ka ir "gatavs doties jebkur, lai runātu, rīkotu privātās vai grupu vakariņas, lai vāktu naudu medikamentiem un ierīcēm, kas bērniem ir ļoti nepieciešamas".
Čičvarkins ir Krievijas mobilo tālruņu veikalu tīkla "Jevrosetj" līdzdibinātājs un bijušais līdzīpašnieks. Kopš 2008. gada decembra viņš dzīvo Lielbritānijā un nodarbojas ar restorānu biznesu.
Uzņēmējs regulāri krievu opozicionāru un emigrantu medijos kritizē Kremli un nosoda Krievijas pret Ukrainu izvērsto karu.
Jau neilgi pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā Krievijā stājās spēkā kriminālkodeksa grozījumi, kas paredz līdz pat 15 gadiem ilgu cietumsodu par "viltus ziņu" izplatīšanu un armijas "diskreditāciju".
Krievijas varasiestādes par viltus ziņām pasludinājušas jebkuru informāciju, kas atklāj Ukrainā pastrādātos kara noziegumus, civiliedzīvotāju slepkavošanu, krievu ciestos zaudējumus un ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem.
Krievijā ilgu laiku pat bija aizliegts pret Ukrainu uzsākto karu saukt par karu vai iebrukumu, vai jebkurā citā piemērotā vārdā. Visi mediji bija spiesti lietot Kremļa uzspiesto eifēmismu - "specoperācija".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu