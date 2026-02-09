Gads pēc apvienotās Baltijas valstu elektrosistēmas atslēgšanās no BRELL loka aizvadīts, apbrīnojami pārliecinoši tiekot galā ar visām krīzes situācijām. Tomēr vienlaikus tas iezīmējis arī nākotnē risināmas problēmas.
Gluži vai nemanot, un ļoti labi, ka tā, ir aizritējis gads, kopš 2025. gada 8. februāra agrā rītā sākās atslēgšanās no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgā elektrotīkla, kas pazīstams ar abreviatūru BRELL. Vienu diennakti vēlāk, 9. februārī, šis process noslēdzās ar sinhronizāciju un savienošanos ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Lai šis process noritētu gludi un nemanāmi, tika veltīti pamatīgi Baltijas valstu un Eiropas Savienības pūliņi jau kopš 2009. gada, bet īpaši intensīvi – kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Tagad, pēc gada, kas aizvadīts bez jebkādām nozīmīgām problēmām elektroapgādē un pārvades tīklos, mēs varam ar lepnumu teikt – ja gribam, tad tomēr varam nevainojami novadīt gan tehnisko, gan organizatorisko darbu tik sarežģītā projektā.
Neesam zaudējuši, tikai ieguvuši
Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece enerģētikas politikas jautājumos Līga Rozentāle uzskata tā: "Gadu pēc Baltijas elektrosistēmas atslēgšanās no BRELL loka, manuprāt, var vērtēt kā ļoti veiksmīgu, kaut gan juridiski no šīs atslēgšanās pagājuši vien daži mēneši – process tiek uzskatīts par pabeigtu pērnā gada rudenī, kad Tumē un Rēzeknē tika uzstādītas attiecīgi 20 un 60 megavatu (MW) akumulatoru sistēmas elektroenerģijas uzkrāšanai un sistēmas balansēšanai. Iepriekš mums šīs balansēšanas rezerves nodrošināja Krievija, bet tagad to darām mēs paši – šādu rezervju nodrošināšanu prasa ES normatīvie akti. Jāpiebilst, ka Rēzeknē uzstādīto akumulatoru sistēmu 100% apmērā finansēja ES fonda "RepowerEU" finansējums, bet Tumes akumulatoru sistēma 75% apmērā tika finansēta ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta "Connecting Europe Facility" finansējuma palīdzību. Kopš akumulatoru sistēmu uzstādīšanas tīkla balansēšanas izmaksas Latvijā ir krasi samazinājušās.
Šī gada laikā elektrosistēmas stāvoklis ir bijis stabils, nav bijuši nekādi neplānoti atslēgumi, neskatoties uz to, ka vairākas reizes tikuši bojāti jūras elektropārvades kabeļi starp Igauniju un Somiju. Tas liecina, ka visu triju Baltijas valstu elektropārvades operatori ir labi sagatavojušies krīzes situācijām. No drošības viedokļa, atslēdzoties no BRELL, mēs neesam neko zaudējuši, drīzāk pat ieguvuši – gatavojoties atslēgšanai, Latvijā veikta virkne elektrotīkla modernizācijas darbu – izbūvēts "Kurzemes loks", izbūvēts trešais starpsavienojums starp Latviju un Igauniju un rekonstruēti pirmie divi, uzstādītas akumulatoru sistēmas un sinhronie kompensatori jaudas un frekvences balansēšanai.
95% no šiem tīkla modernizācijas darbiem ir finansēti ar dažādu ES finanšu instrumentu palīdzību, Latvijā pavisam ieguldīti 464 miljoni eiro, bet visās trijās Baltijas valstīs investīciju apjoms bijis ap vienu miljardu eiro.
Turklāt dažādi darbi vēl turpinās – vēl jāuzbūvē otrais Lietuvas un Polijas starpsavienojums, notiek sarunas par papildu savienojumu ar Zviedriju. Tā rezultātā mēs vairs neesam atkarīgi no citas valsts darbībām elektrosistēmā, turklāt modernizācija ir pavērusi ceļu atjaunīgo resursu elektrības ražotāju ienākšanai tirgū.
Tāpat esam ieguvuši jaunu atbildības jomu – tīkla balansēšanu –, kas vienlaikus ir arī jauna uzņēmējdarbības joma. Šobrīd pavisam Baltijas balansēšanas tirgū ir pieteikušies gandrīz 30 dalībnieki – 15 no Igaunijas, astoņi no Lietuvas un seši no Latvijas. Tomēr, neskatoties uz mazāko dalībnieku skaitu, Latvija nodrošina lielākās balansēšanas jaudas Baltijas tirgū – 45% no kopējām jaudām. Nepieciešamība balansēt tirgus jaudu mājsaimniecību izmaksas nav ietekmējusi īpaši būtiski – uz vienu mājsaimniecību pērn tas palielinājis elektrības rēķinus par apmēram 0,30 eiro mēnesī, turklāt nākotnē šīs izmaksas, visticamāk, samazināsies. Jau šī gada janvārī izmaksas bija samazinājušās līdz 0,27 eiro uz vienu mājsaimniecību."
Spējam reaģēt uz pēkšņām krīzēm
Līdzīgā noskaņojumā ir par elektroapgādes drošību galvenais atbildīgais uzņēmums – AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) –, kura valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis arī uzskata aizvadīto pirmo enerģētiskās neatkarības gadu par veiksmīgu. "Esam ieguvuši spējas un prasmes balansēt tirgu, un patērētājs pat nemana tajā notiekošo, kā arī vajadzētu būt. Pavisam nesen šīs mūsu spējas pārbaudīja abu "Estlink" kabeļu vienlaicīga atslēgšanās tehnisku iemeslu dēļ – tas notika šī gada 20. janvārī. Nedomāju, ka kāds no patērētājiem vispār pamanīja faktu, ka no vienotā elektrotīkla pēkšņi pazuda 1000 MW elektroenerģijas, kas tobrīd plūda no Somijas uz Igauniju, – tas ir apmēram tas pats kā pēkšņa abu Rīgas TEC atslēgšanās no tīkla, arī tās nodrošina gandrīz 1000 MW jaudu. No Somijas plūstošie 1000 MW bija apmēram 20% no jaudas, ko tobrīd patērēja kopējais Baltijas elektrotīkls, bet elektrosistēma spēja uz to savlaicīgi reaģēt, atjaunot vajadzīgo jaudu sistēmā, un patērētāji to nepamanīja."
Runājot par elektroapgādes drošību, R. Irklis atzīst, ka Baltijas reģions joprojām ir atkarīgs no elektroenerģijas importa, tādēļ valstu starpsavienojumi ir ļoti būtiski. "Agrāk Baltiju ar Krieviju savienoja deviņi starpsavienojumi, tagad tos aizstājuši divi savienojumi ar Somiju un viens ar Poliju. Var piekrist, viņš saka, ka energoapgādes drošībai būtu nepieciešami papildu savienojumi, un tādi arī tiek plānoti – paredzēts otrs Lietuvas un Polijas savienojums, trešais Igaunijas un Somijas starpsavienojums, notiek sarunas un pētījumi arī par papildu starpsavienojuma izbūvi ar Zviedriju. Taču jāatceras, ka agrāko deviņu savienojumu darbība bija atkarīga no kaimiņvalsts politiskajiem lēmumiem, kas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tika nolemts atslēgties no BRELL tīkla. Turklāt, ja salīdzina ar citām vietām Eiropā, pat tagad Baltija ar esošajiem starpsavienojumiem ir priekšā daudziem citiem. Piemēram, Ibērijas pussalā, kur pērn notika liela elektrosistēmas atslēgšanās, starpsavienojumi spēj nodrošināt tikai 4% no elektroenerģijas pīķa patēriņa, bet Baltijas valstīs tie jau šobrīd spēj nodrošināt 40% vai pat vairāk no pīķa patēriņa. "Mums šobrīd ir 1000 MW jaudas savienojumi ar Somiju, 700 MW ar Zviedriju un vēl 1000 MW ar Poliju. Ņemot vērā Baltijas valstu elektrosistēmas izmērus un patērētās jaudas, tie ir iespaidīgas jaudas savienojumi, un tie vēl turpina attīstīties," saka R. Irklis.