Televīzijas personība, dzejniece un šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna ir nonākusi pie atziņas, ka viņai nepieciešams atgūt iekšējo harmoniju. Šī mērķa vadīta, viņa vērsusies pie dziedātājas Lienes Šomases, lai apgūtu specifiskas enerģētiskās elpošanas tehnikas.
Tikšanās sākumā Liene aicina viešņu izvēlēties kādu no iedvesmas kārtīm. Magone, paļaujoties uz intuīciju, aizver acis un mēģina sajust īsto vēstījumu. Izvilktās kartītes teksts izrādās negaidīts: "Laiku pa laikam iededz gaiši zilas sveces."
Kad Magone izbrīnīta vaicā pēc skaidrojuma, Šomase norāda, ka tas ir būtiski komunikācijas enerģijas jeb runas čakras sakārtošanai. Magone, kurai mēle nekad nav bijusi aiz zobiem, reaģē ar sev raksturīgu asprātību: "Ko tas nozīmē? Runāju par daudz vai par maz? Vai kāds grib rīkli aizvērt ciet, lai Magone tik daudz uz skatuves nepļurkst?"
Liene, kura Magoni ir vērojusi no malas, neslēpj, ka dzejnieces publiskā uzstāšanās maniere mēdz būt visai nesakarīga. Viņa uzsver, ka elpošanas kontrole ir instruments, ko izmanto pat korporatīvo aprindu pārstāvji, lai sagatavotos atbildīgām prezentācijām: "Tāpēc arī visiem saviem studentiem es saku: "Kāpjot uz skatuves vai skolā prezentējot darbus, tā elpošana noder".”
Magone atzīstas, ka bailes viņai nav svešas; reiz pirms došanās pie publikas viņai pat nekontrolēti trīcējušas kājas. Šomase sola, ka elpošana palīdzēs šo stresu transformēt mierā, lai gan atzīst, ka visu metodiku vienā reizē apgūt nav iespējams: "Vienā nodarbībā es tev nevarēšu parādīt visus elpošanas vingrinājumus, tikai dažus," teic Liene, piebilstot: "Ko es šeit, Latvijā, dodu visiem cilvēkiem? Man ir no visa pa druskai – mēs strādājam ar pēdu punktiem, ar dibena punktiem, ar pirkstu un galvas punktiem. Tas viss notiek ar elpošanu."
Gatavojoties praktiskajai daļai, Magone sāk prātot, vai nodarbība neievedīs viņu kādās mistiskās vīzijās: "Kas tur būs? Kas tur jāsatiek? Tur ezīši vai tur mušmires? Vai nekas tur nav jāsatiek un jāredz?"
Šomase šādas spekulācijas tūlītēji noraida, uzsverot, ka tā nav nedz meditācija, nedz kāda ārpasaulīga pieredze, bet gan apzināta rīcība. Tomēr Magone turpina urdīt: "Tur nav nekas tā kā čakrās, ka redz krāsas? Lotosa ziedi peld kaut kādā kosmosā?"
Kad Liene sāk smieties un tincināt, kur Magone ko tādu redzējusi, dzejniece joko: "Mušmires kaltēju!" Vēlāk viņa pati par sevi zobojas, ka no malas varētu padomāt, ka viņa tās mājās lieto dūmu veidā: "Bet nē, es tikai kaltēju un smaržoju kā viņas."
Pārejot pie lietas, Šomase māca Magonei sasildīt plaukstas un ieņemt stabilu stāju. Lai gan telpā viņas ir tikai divas, Liene pajoko par publisko mērogu: "Nostājies tā, lai kājas būtu plecu platumā. Brīvi – mēs esam šeit tikai divatā un plus vēl miljards skatītāju," uz ko Magone nepaliek atbildi parādā: "vēl apkārt ir heiteri".
Ar šādu viegli ironisku noti dāmas uzsāk praktiskos vingrinājumus ceļā uz iekšējo mieru.
