Valsts drošības dienests (VDD) pērn veicis preventīvas pārrunas ar apmēram 30 iedzīvotājiem saistībā ar draudiem aizsargājamām amatpersonām, teikts dienesta darbības pārskatā.
Lai izvērtētu iespējamos riskus amatpersonu drošībai, VDD 2025. gadā turpināja analizēt pret aizsargājamām amatpersonām vērstus izteikumus interneta vidē.
Gadījumos, kad tika konstatēti draudi vai aicinājumi pielietot vardarbību pret amatpersonām, dienests rīkojās, lai apzinātu un mazinātu iespējamo apdraudējumu. Atsevišķās situācijās ar personām, kas izteikušas draudus vai aicinājumus uz vardarbību, notikušas pārrunas, kuru laikā tās brīdinātas par kriminālatbildību vardarbīgu nodarījumu gadījumā.
Kopumā gada laikā šādas preventīvas pārrunas notikušas ar aptuveni 30 personām, daļā gadījumu piesaistot arī Valsts policiju.
Tāpat aizvadītajā gadā VDD turpināja nodrošināt nepārtrauktu Saeimas priekšsēdētājas un Ministru prezidentes apsardzi. Dienests arī rūpējās par ārvalstu parlamentu un valdību vadītāju, ārlietu ministru un starptautisko organizāciju vadītāju drošību viņu vizīšu laikā Latvijā.
