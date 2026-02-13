Piektdienas rītā snigšana un apledojums visā Latvijā apgrūtina satiksmi uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, pavēstīja uzņēmums "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Braukšanas apstākļu uzlabošanai ceļu uzturēšanā iesaistītas 114 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināta braukšana ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, kā arī uz Rīgas apvedceļiem — Salaspils–Baltezers (A4) un Salaspils–Babīte (A5). Sarežģīti apstākļi ir arī uz Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9), Ventspils šosejas (A10), autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) un Rēzeknes šosejas (A12).
Braukšana apgrūtināta arī uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13), uz Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un reģionālā autoceļa Tīnūži–Koknese (P80).
Uz reģionālajiem autoceļiem sarežģīti braukšanas apstākļi ir visā valsts teritorijā.
Sniegputeņa dēļ LVC aicina autovadītājus rēķināties ar papildu laiku ceļā. LVC norāda, ka ceļi var būt sniegoti un aizputināti, turklāt vietām iespējama pasliktināta redzamība.
LVC atgādina — ceļi tiek tīrīti un kaisīti arī snigšanas laikā, tomēr intensīvas snigšanas un puteņa apstākļos sniegs un aizputinājumi veidojas atkārtoti un ātrāk, nekā tos iespējams likvidēt, tādēļ uzturēšanas darbu efektivitāte šādos apstākļos ir ierobežota.
Autoceļu uzturēšana notiek prioritārā kārtībā — vispirms tiek tīrīti galvenie un intensīvāk noslogotie ceļi, un pilnīga attīrīšana no sniega tiek nodrošināta tikai pēc snigšanas beigām.
Savukārt ekstremālos laikapstākļos, ja snigšana nepārtraukti ilgst vairāk nekā četras stundas 24 stundu periodā, sniega segas biezums pārsniedz 12 centimetrus vai vēja ātrums ir lielāks par 20 metriem sekundē, pieļaujamas atkāpes no normatīvos noteiktā sniega daudzuma uz brauktuves. Šādās situācijās prioritāte ir ceļu caurbraucamības nodrošināšana.
