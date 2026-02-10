Augļu un ogu dārziem šajā ziemā pastāv vairāki riski — nesasalusi augsne zem sniega, grauzēju nodarītie bojājumi, sakņu kakla izžūšana un jauno dzinumu nosalšana, informēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC).
LLKC vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils skaidro, ka 2025. gada nogalē izveidojās noturīga sniega sega, kas vietām sasniedza 15–30 centimetru biezumu. Sniegs kalpo kā siltuma izolācija, un, tā kā tas uzsniga uz vēl nesasalušas zemes, daudzgadīgo un divgadīgo augu saknes turpina darboties un patērēt barības vielas, lai gan ziemā augiem vajadzētu atrasties miera periodā.
Lai mazinātu bojājumu risku, speciālists iesaka sniegu ap kokiem un krūmiem piemīt vai piebraukt, tā veicinot augsnes sasalšanu un sakņu sistēmas pāriešanu ziemas mierā. Šāda rīcība var palīdzēt arī novērst sakņu kakla izžūšanu.
Jaunos augļu kokus apdraud arī grauzēji, jo irdenā sniega kārta netraucē tiem piekļūt koku mizai. Paaugstināts virszemes bojājumu risks ir jaunstādījumiem — tos var pasargāt, pilnībā nosedzot ar ziemas agrotīklu, taču lielās platībās tas bieži nav iespējams.
LLKC prognozē, ka
vispirms var ciest pērnā gada dzinumi, kas izauguši garāki par 50 centimetriem un nav nobrieduši.
Riska grupā ir arī iepriekš bagātīgi ražojuši koki, īpaši hibrīdās un mājas plūmes, saldie ķirši, kā arī mazākā mērā bumbieres un ābeles.
Papildu riskam pakļauti augi, kurus novājinājušas lapu un zaru slimības, jo priekšlaicīga lapu nomešana traucē uzkrāt barības vielas pārziemošanai. LLKC norāda, ka precīzu postījumu apmēru būs iespējams izvērtēt tikai pavasarī.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs darbojas kopš 1991. gada un sniedz konsultācijas un zināšanas lauksaimniecības nozarē. Tā lielākais īpašnieks ir Zemkopības ministrija. Pēc "Firmas.lv" datiem, 2024. gadā centra apgrozījums bija 15,69 miljoni eiro, bet peļņa — 20 958 eiro.
Aptauja
Kā visefektīvāk varētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu