Ar ugunsgrēkiem saistīto apdrošināšanas gadījumu skaits mājokļos šā gada janvārī bijis 2,3 reizes lielāks nekā pērn janvārī, informēja "Swedbank", atsaucoties uz apdrošināšanas datiem.
Aukstais laiks janvārī ievērojami palielinājis atlīdzību pieteikumu skaitu gan transporta, gan mājokļu apdrošināšanā. Tehniskās palīdzības izsaukumu skaits uz ceļiem gada griezumā pieaudzis par 74%, savukārt ar ugunsnelaimēm saistīto gadījumu skaits mājokļos — 2,3 reizes.
Visbiežāk auto tehniskā palīdzība janvārī bija nepieciešama gadījumos, kad neizdevās iedarbināt spēkratu, galvenokārt akumulatoru problēmu dēļ. Savukārt mājokļos ugunsgrēku pieaugums, iespējams, saistīts ar intensīvāku apkures sistēmu darbību aukstajā laikā, kas palielina bojājumu un negadījumu risku.
Tāpat janvārī divkāršojies mājokļu avārijas diennakts palīdzības izsaukumu skaits. Iedzīvotāji visbiežāk lūguši palīdzību aizsalušu durvju slēdzeņu, plīsušu cauruļu un bojātu logu stiklu dēļ.
"Swedbank" norāda, ka stiprais sals turpinās arī februārī, tādēļ iespējams turpmāks tehniskās palīdzības izsaukumu un atlīdzību pieteikumu pieaugums auto un mājokļu apdrošināšanā.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
