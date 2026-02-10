"Latvijas Avīze" turpina sarunas ar politisko spēku pārstāvjiem, vērtējot pašreizējo politisko situāciju un to, kas plānots pirms 15. Saeimas vēlēšanām.
Pēdējā laikā ir iespaids, ka jūs rakstos un intervijās vairāk parādāties kā tāds vērotājs no malas, kas komentē, ko dara citi. Bet kā ir ar jūsu pašu partiju – vai vēl var runāt par tās pilnvērtīgu klātbūtni Latvijas politikā vai tā vairāk darbojas inerces dēļ?
J. Urbanovičs: Mums ir gan inerce, gan pārmaiņas, gan restarts – viss kopā… Es divus ar pusi gadus tiešām biju vairāk novērotājs, nepiedalījos partijas vadībā. Tad mani uzaicināja, un es atsaucos, jo jūtos parādā tiem, kas iepriekš ir balsojuši par mani, bet šobrīd vispār neiet vēlēt. Nejūtos vecs un vārgs. Ir lietas, kurām es ticu, un redzu, ka man ir sabiedrotie. Tāpēc esmu atgriezies un vadīšu "Saskaņas" kuģi uz vēlēšanām.
Kāds tas kuģis būs?
Kādreiz, savos ziedu laikos, mēs bijām piecu partiju apvienība, ko sauca "Saskaņas centrs". Vispār es saskaitīju, ka Latvijā tagad kādās astoņās partijās ir politiķi, kas iepriekš ir bijuši "Saskaņā", un nav nekāds brīnums – tolaik tas bija ļoti plašs politiskais spēks ar dažādiem spārniem. Tā nebija nejaušība, jo mana pozīcija bija – lai nāk dažādu viedokļu paudēji, veidosim dialoga platformu un kopā meklēsim risinājumus. Vēlāk "Saskaņa" pamazām kļuva par monopartiju, taču tagad mēs atkal gatavojamies atgriezties pie apvienības principa – "Saskaņas centram" nesen ir pievienojusies Centra partija, un paredzams, ka pievienosies vēl citas organizācijas, biedrības, klubi, kurus es esmu uzrunājis vai viņi uzrunājuši mani.
"Vienotība" pārtapa par "Jauno Vienotību" un pasniedza, ka tas ir kaut kas jauns. Izmantosiet to pašu recepti?
Starp citu, bija politiskie avantūristi, kas nosauca sevi par "Jauno Saskaņu", bet tie nebijām mēs. Es neizmantoju "Vienotības" recepti, bet pats savu recepti no deviņdesmitajiem gadiem. Redzu, ka cilvēkiem ir interešu kopums, kas viņus savedis kopā – gan reģionāli, gan pēc nodarbes, gan pēc dusmām...