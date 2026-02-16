Aizvadītās nedēļas nogalē kultūras centrā "Siguldas devons" savu jauno koncertturneju "Zemūdenes" uzsāka grupa "Lādezers". Divdaļīgajā koncertā, kuru skatītāji uzņēma ar stāvovācijām, skanēja gan pavisam jauni skaņdarbi, gan grupas populārākie hiti, piemēram, "Tu esi vēl jauns", "Pārsteigums" un citas dziesmas.
"Pirmizrāde, kā vienmēr, ir uztraukumu pilna. Tā ir reize, kad savu iekšējo pasauli tu izrādi citiem. Un ne tikai jaunās dziesmas, bet arī scenogrāfija, gaismas, skaņa, tērpi un programma kopumā. Vai nu tā bija atsaucība pēc dziesmām un stāvovācijas koncerta noslēgumā vai torte pēc koncerta, bet, šķiet, izvilkām laimīgo lozi, un "Lādezera" "Zemūdenes" turpina peldēt pilnā gaitā," ar gandarījumu teic grupas solists Ingus Ulmanis.
Grupas nākamie koncerti notiks 21. februārī Ogres Kultūras centrā, 27. februārī — Valmieras Kultūras centrā, 8. martā — VEF Kultūras pilī, 20. martā — Kultūras centrā "Ulbrokas pērle", 21. martā — Limbažu Kultūras namā, 28. martā — Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
