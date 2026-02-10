Partijas "Stabilitātei" Saeimas frakciju pametuši deputāti Iļja Ivanovs, Igors Judins un Amils Saļimovs, līdz ar to frakcijā palikuši pieci deputāti — minimālais skaits, lai tā varētu turpināt pastāvēt, aģentūra LETA noskaidroja Saeimā.
Frakcijas vadītāja Svetlana Čulkova skaidroja, ka aizgājušie deputāti neesot izturējuši uz partiju vērsto spiedienu un izvēlējušies turpmāk strādāt kā neatkarīgie deputāti. Viņa uzsvēra, ka frakcija turpinās darbu arī samazinātā sastāvā un ka ne visi spējot izturēt pastāvīgu iestāžu interesi un pieprasījumus.
Saskaņā ar Saeimas kārtību frakciju var veidot vismaz pieci deputāti, kas ievēlēti no viena kandidātu saraksta, turklāt viena saraksta pārstāvji var izveidot tikai vienu frakciju un nevar pievienoties citai.
Sākotnēji "Stabilitātei" frakcijā pēc Saeimas vēlēšanām bija 11 cilvēki, tomēr frakciju skāruši vairāki skandāli, kuru laikā deputātu rindas sarukušas, tiem izstājoties pēc pašu vēlēšanās vai tos izslēdzot.
Jau ziņots, ka Ģenerālprokuratūra noslēgusi pārbaudi par partijas darbību un izteikusi tai brīdinājumu par iespējamiem Politisko partiju likuma pārkāpumiem. Prokuratūra norādījusi, ka partijām aizliegts vērsties pret valsts neatkarību un teritoriālo nedalāmību, aicināt uz vardarbīgām iekārtas izmaiņām vai likumu nepildīšanu.
Partijai bija uzdots līdz 7. februārim novērst konstatētos pārkāpumus, tostarp dzēst konkrētu saturu sociālajos tīklos un izvērtēt publicēto informāciju. Prokuratūras lēmums nav pārsūdzams.
Partijas līderis Aleksejs Rosļikovs brīdinājumu nodēvējis par politisku izrēķināšanos un paziņojis, ka partija prasības nepildīs, pat ja tas novestu pie tās darbības apturēšanas vai likvidēšanas. Šādā gadījumā politiskais spēks būšot gatavs tiesāties.
Ģenerālprokurors Armīns Meisters norādījis, ka prokuratūra izvērtēs partijas sniegto atbildi un, visticamāk, vērsīsies tiesā. Ja tiesa atbalstīs prokuratūras pozīciju, partijas darbību varētu apturēt uz sešiem mēnešiem, bet prasību neizpildes gadījumā partiju slēgt. Meisters pieļāvis, ka tas būtu pirmais šāds gadījums kopš neatkarības atjaunošanas.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
