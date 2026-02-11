Rīgas domes deputāts un partijas "Stabilitātei!" vadītājs Aleksejs Rosļikovs otrdien savā automašīnā konstatējis priekšmetus, kas līdzinās noklausīšanās un izsekošanas ierīcēm, liecina politiķa publicētie video sociālajā tīklā "Facebook".
Par notikušo viņš informējis arī aģentūru LETA, norādot, ka uz notikuma vietu izsaucis Valsts drošības dienestu (VDD) un Valsts policiju (VP).
Valsts policija apstiprināja, ka saņemts izsaukums uz Krišjāņa Valdemāra ielu Rīgā, kur kādā automašīnā atrasts nenoskaidrots priekšmets.
Rosļikova ievietotajā video redzams, ka pie viņa "Mercedes-Benz" ierodas policijas darbinieki un fiksē daļēji izjauktu auto centrālo konsoli.
Deputāts uzskata par maz ticamu, ka iespējamās noklausīšanās vai izsekošanas ierīces viņa spēkratā varētu būt uzstādījušas ārvalstu personas. Viņaprāt, ir skaidrs, kas to paveicis, un, iespējams, tie paši cilvēki ierīces arī noņems.
Partijas "Stabilitātei!" līderis norādīja, ka trešdien plāno doties uz VDD ar lūgumu demontēt viņa automašīnā atrastās aizdomīgās ierīces.
