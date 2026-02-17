Stulbāk, ciniskāk, gļēvāk – tā vajadzētu skanēt olimpiskās kustības neoficiālajam moto, sabiedrības apziņā aizvietojot Pjēra de Kubertēna radīto un vairāk nekā 120 gadus daudzināto devīzi "Augstāk, tālāk, stiprāk". 

Diemžēl šobrīd olimpiskie ideāli, par kuru eksistenci daudziem ilūzijas izzudušas jau sen, tiek aptraipīti arvien sparīgāk. Brīdī, kad šķita, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) vadības sirdsapziņai zemāk vairs nav kur krist, tā izlēma sākt Ukrainas sportistu vajāšanu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Skeletonistam Vladislavam Heraskevičam tika aizliegts startēt ar ķiveri, uz kuras uzzīmēti Krievijas karā nogalinātie viņa sporta draugi. Līdzīgi aizliegumi arī vēl diviem ukraiņu sportistiem. Jo tie esot politiski vēstījumi, kas pārkāpj olimpisko hartu! Skaidrs, ka augsti apmaksāti speciālisti sarakstīs gūzmu ar gudriem argumentiem, lai liktu noticēt, ka tā patiešām ir. Bet tikpat labi arī dažās minūtēs var skaisti apcerēt, kāpēc doktordesa uz baltmaizes no vietējā lielveikala ir restorāna cienīgs ēdiens.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē