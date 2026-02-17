84 gadu vecumā miris ASV pilsonisko tiesību līderis, baptistu mācītājs un divkārtējs Demokrātu partijas prezidenta nominācijas pretendents Džesijs Džeksons, paziņojusi viņa ģimene un organizācija "Rainbow PUSH Coalition". Džeksons miris otrdienas rītā, ģimenes lokā.
Džeksons pilsonisko tiesību kustībā kļuva plaši pazīstams 20. gadsimta 60. gados kā tuvs Martina Lutera Kinga jaunākā līdzgaitnieks un vēlāk — kā viens no redzamākajiem šīs kustības līderiem vairāk nekā piecudesmit gadu garumā. Viņš ilgus gadus iestājās par afroamerikāņu un citu marginalizētu kopienu tiesībām.
Džeksons bija viens no pirmajiem afroamerikāņu līderiem, kurš spēja apvienot reliģisko autoritāti, ielu protestu pieredzi un nacionāla mēroga politisku ambīciju, padarot rasu līdztiesību par centrālu jautājumu Demokrātu partijas dienaskārtībā. Viņa prezidenta kampaņas 80. gados paplašināja priekšstatu par to, kas ir politiski iespējams melnādainam kandidātam, un palīdzēja mainīt priekšvēlēšanu sistēmu, dodot lielākas iespējas dažādiem kandidātiem.
Džeksons konsekventi iestājās par nabadzīgo, mazākumtautību un sociāli atstumto tiesībām,
veidojot plašas, daudzrasu koalīcijas, kas vēlāk kļuva par pamatu modernākai un iekļaujošākai Amerikas politikas ainavai.
Politikā Džeksons startēja 1984. un 1988. gadā, cenšoties iegūt Demokrātu partijas prezidenta nomināciju. Abās kampaņās viņš mobilizēja plašu atbalstītāju loku — īpaši melnādaino vēlētāju vidū — un 1988. gadā uzvarēja vairākās štatu priekšvēlēšanās, tomēr par partijas kandidātu nekļuva.
Pēdējos gados Džeksonam bija nopietnas veselības problēmas — 2017. gadā viņš publiski paziņoja par Parkinsona slimības diagnozi, bet vēlāk tika ziņots arī par progresējošu supranukleāru trieku (PSP). Viņu pārdzīvo sieva Žaklīna un seši bērni.
