Mūžībā 88 gadu vecumā devusies aktrise Margarita Žigunova — kinofilmas "Ilze" galvenās lomas atveidotāja un leģendārā baletdejotāja Māra Liepas pirmā sieva. Aktrise mirusi 11. februārī Maskavā.
Margarita Žigunova dzimusi 1937. gada 20. februārī Kaļiņinas (tagad Tveras) apgabala Kņazevo ciematā. 1959. gadā viņa absolvējusi Maskavas Mākslas teātra skolu-studiju, bet kopš 1960. gada strādājusi Maskavas A. Puškina vārdā nosauktajā dramatiskajā teātrī.
Plašākai auditorijai viņa pazīstama ar lomām filmās "Nežēlība" un "Ilze", kā arī seriālā "Muhtara atgriešanās". Īpašu vietu viņas karjerā ieņem latviešu režisora Rolanda Kalniņa spēlfilma "Ilze", ko 1959. gadā uzņēma Rīgas Kinostudija pēc Annas Brodeles romāna motīviem. Tā bija Žigunovas pirmā pieredze kino.
Filmas uzņemšanas laikā Cēsīs aktrise iepazinās ar baletdejotāju Māri Liepu,
un vēlāk viņi kļuva par laulātu pāri. Viņu ģimenē 1962. gadā piedzima dēls Andris, bet gadu un 11 mēnešus vēlāk — meita Ilze. Vārdus bērniem Māris un Margarita izvēlējušies par godu filmas varoņiem, kuru uzņemšanas laikā viņus saveda kopā liktenis.
Žigunova bija Krievijā pazīstamo baleta mākslinieku Andra un Ilzes Liepu māte. Viņas un Māra Liepas laulība ilga 18 gadus, līdz pāris izšķīrās 1980. gadā.
Pēdējos dzīves gadus Margarita Žigunova dzīvoja noslēgti, un arī šoreiz ģimene nolēmusi informāciju par atvadīšanos nepubliskot plašākai sabiedrībai.
