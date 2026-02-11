Trešdien Latvijā gaidāms pārsvarā apmācies laiks, un dienas gaitā daudzviet prognozēts neliels sniegs, liecina sinoptiķu un meteoroloģiskā informācija. Intensīvāka snigšana iespējama vakarā valsts dienvidos. Vējš būs lēns, galvenokārt no austrumu un dienvidaustrumu puses.
Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz -4..-9 grādiem, bet vietām dienvidos tā var sasniegt -1 grādu. Rīgā debesis būs apmākušās, sniegs visdrīzāk gaidāms vakarpusē. Sākumā pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas vēlāk iegriezīsies no austrumiem, un temperatūra pakāpsies līdz aptuveni -5 grādiem.
No rietumiem pastiprinās ciklona ietekme, atmosfēras spiediens jūras līmenī pazeminājies līdz 996–1000 hektopaskāliem.
Trešdienas rītā lielākajā valsts daļā saglabājās mākoņains laiks, tādēļ gaiss nebija vēsāks par -14 grādiem. Saskaņā ar LVĢMC datiem pulksten 5 gaisa temperatūra bija no -8,2 grādiem Pāvilostā līdz -13 grādiem Zosēnos. Vietām novērota dūmaka un neliels sniegs, bet gaisa kvalitāte pārsvarā raksturota kā viduvēja.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no sešiem centimetriem Daugavgrīvā un Mērsragā līdz 45 centimetriem Dagdā. Rīgā agrā rītā bija apmācies un dūmakains, pūta lēns dienvidaustrumu vējš ar ātrumu divi līdz trīs metri sekundē, gaisa temperatūra bija -12 grādi, bet sniega kārta pilsētas centra stacijā sasniedza 15 centimetrus.
Iepriekšējā diennaktī maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -5,0 grādiem Rēzeknē līdz -12,5 grādiem Alūksnē. Tikmēr Eiropā 10. februārī siltākais laiks reģistrēts Spānijas austrumu piekrastē, kur termometra stabiņš pakāpās līdz +25..+26 grādiem, bet aukstākā nakts bija Somijas ziemeļos un Krievijā, kur temperatūra noslīdēja līdz -32 grādiem.
