EP deputāti atbalstījuši politisku vienošanos ar Eiropas Padomi par grozījumiem ES Klimata aktā, lai iekļautu jaunu, saistošu starpposma ES klimata mērķrādītāju 2040. gadam, proti – samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto emisijas par 90% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.
Eiropas Klimata akts nosaka, ka mērķis līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti ir juridiski saistošs pienākums visām ES dalībvalstīm. Tas paliek nemainīgs. Savukārt 2040. gada mērķrādītājs ir pārskatīts, dalībvalstīm paredzot lielāku elastību un arī jaunus finanšu avotus sasniedzamo mērķu realizēšanai.
Pārskatītais Klimata akts ievieš elastību attiecībā uz to, kā 2040. gada mērķi sasniedzami. Piemēram, no 2036. gada līdz pieciem procentpunktiem neto emisiju samazinājuma varēs nodrošināt kvalitatīvi starptautiskie oglekļa kredīti no partnervalstīm. Pēc EP pieprasījuma šos kredītus varēs izmantot tikai nozarēs, kuras nereglamentē ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), un tos var saņemt tikai no partnervalstīm, kuru klimata mērķrādītāji un rīcībpolitikas saderīgas ar Parīzes nolīguma mērķrādītājiem. EP deputāti savā lēmumā iekļāvuši arī aizsardzības pasākumus, lai novērstu tādu projektu finansēšanu, kas ir pretrunā ES stratēģiskajām interesēm.
Zaļajai pārejai un ES konkurētspējas uzlabošanai jāiet roku rokā, tādēļ pārskatītajā dokumentā iekļauti arī citi pagarinājumi un izmaiņas. Piemēram, ES ETS2 ieviešana atlikta no 2027. gada uz 2028. gadu. ETS2 aptver ogļskābās gāzes emisijas uzskaites no kurināmā sadedzināšanas ēkās un autotransportā.
Saskaņā ar ES Klimata aktu Eiropas Komisijai katru otro gadu jāizvērtē kopējais ES progress virzībā uz mērķrādītāju izpildi, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus, tehnoloģiju attīstību un ES rūpniecības konkurētspējas stāvokli. Izvērtējumā jāņem vērā arī enerģijas cenu tendences un to ietekme gan uz uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu