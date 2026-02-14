Kanādas rietumos, Britu Kolumbijas provincē, skolas apšaudē Tamblerridžas mazpilsētā nogalināti astoņi cilvēki un vairāk nekā 25 ievainoti, paziņojusi policija. Iepriekš vēstīts par deviņiem upuriem, taču policija koriģēja sākotnēji ziņoto, skaidrojot, ka viens no cietušajiem kļūdaini tika uzskatīts par mirušu.
Par uzbrukumu aizdomās turētā 18 gadus vecā Džesija Vana Rotselāra atrasta mirusi skolā. Viņa, iespējams, izdarījusi pašnāvību.
Izmeklētāji uzskata, ka jauniete rīkojusies viena. Uzbrukuma motīvs pagaidām nav noskaidrots, un policijas rīcībā nav informācijas, ka uzbrukumā kāds būtu bijis īpaši izraudzīts par mērķi.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, pirms došanās uz skolu uzbrucēja savās mājās nogalināja 39 gadus veco māti un 11 gadus veco pusbrāli. Par notikušo policijai ziņots pēc tam, kad kāds ģimenes loceklis vērsās pie kaimiņiem, kuri izsauca likumsargus.
Ziņojumu par bruņotu uzbrucēju skolā policija saņēma pēcpusdienā, un pirmās ekipāžas notikuma vietā ieradās dažu minūšu laikā. Policistiem ienākot skolā, atskanēja šāvieni, bet drīz pēc tam uzbrucēja tika atrasta mirusi. Notikuma vietā atrasti divi šaujamieroči.
Policija norāda, ka jauniete iepriekš bijusi likumsargu redzeslokā saistībā ar mentālās veselības problēmām, un viņas dzīvesvietā vairākkārt veiktas pārbaudes. Viņa pirms vairākiem gadiem bija pametusi skolu.
Uzbrukumā skolā dzīvību zaudēja skolotāja un pieci skolēni vecumā no 12 līdz 13 gadiem. Vairāki cietušie guvuši smagus ievainojumus un nogādāti slimnīcās.
Šī ir lielākā masu slepkavība Kanādā kopš 2020. gada. Valsts amatpersonas paudušas līdzjūtību upuru tuviniekiem, bet vietējā kopiena rīko piemiņas pasākumus bojāgājušo godināšanai. Policija turpina izmeklēšanu.
