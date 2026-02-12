Kamaniņu sportam kā radīta – Elīnai Botai ir labs augums (1,79 m), fiziskais spēks, braukšanas izjūta un psiholoģiskā noturība.
Šīs īpašības apvienojumā ar konkurētspējīgu tehniku Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ļāva izcīnīt sudraba medaļu.
Latvijā ir senas kamaniņu sporta tradīcijas, un pirmos lielos panākumus guva sievietes – Vera Zozuļa 1976. gadā bija Eiropas čempione, divus gadus vēlāk izcīnīja zeltu pasaulē, bet 1980. gadā Leikplesidā kļuva par olimpisko čempioni, no kurienes bronzu pārveda Ingrīda Amantova. Pēc neatkarības atgūšanas izlases līderes bija Iluta Gaile un seškārtējā olimpisko spēļu dalībniece Anna Orlova, tad ienāca Maija Tīruma (šobrīd Eihorna) un vēlāk viņas māsa Elīza, pie apvāršņa parādījās Kendija Aparjode. Lielajos mačos viņas visas kāpušas uz goda pjedestāla, vairumā gadījumu – stafetes izlases sastāvā. Elīzai Tīrumai stafetē ir divas olimpiskās bronzas, individuāli arī pasaules čempionāta bronza sprintā, kas gan nav olimpisko spēļu programmā.
Bet 25 gadus vecā Elīna Bota paveica to, kam kolēģes tā īsti nepietuvojās, – iekļuva trijniekā olimpiskajās spēlēs individuālajā disciplīnā.
Junioru gadi viņai nebija gludi, lai gan izdevies izcīnīt trīs godalgas – sudrabs 2019. gadā Eiropā individuāli un stafetē, gadu vēlāk pasaules sudrabs stafetē. Jau tad problēmas sagādāja plecs, un šī problēma bija aktuāla vēl iepriekšējā sezonā, ko piespiedu kārtā nācās beigt ātrāk. Par spīti tam, Elīna Bota šajā ziemā startā atkal bija līmenī, pirms olimpiskajām spēlēm Oberhofā laboja starta rekordu, un arī Kortīnā visos braucienos viņai labākais laiks trases pirmajā posmā.
Sezonas laikā bija neatrisināti jautājumi ar tehniku, jo lejā Botas kamanām izteikti zuda ātrums, bet četrgades svarīgākajā brīdī treneri atrada pareizos risinājumus. Braucienos piektais, trešais, ceturtais un sestais laiks. Čempione Jūlija Taubica no Vācijas gandrīz sekundes attālumā, bet par pārējām medaļām sīva cīņa, tuvākās divas sekotājas no latvietes atpalika mazāk nekā sekundes desmitdaļu. No Pasaules kausa kopvērtējuma TOP 8 olimpiskajā trijniekā vien vicelīdere Taubica. Bota ieņem devīto vietu (šosezon labākā vieta – ceturtā), uzreiz aiz viņas bronzas ieguvēja Ešlija Farkharsone no ASV.
"Ar Elīnu sāku strādāt, kad viņa Siguldā mācījās 7. klasē, no 8. klases kopā devāmies uz Murjāņu Sporta ģimnāziju un turpinājām faktiski līdz pieaugušo izlasei. Viņa sāka kopā ar draudzeni Sigitu Bērziņu, abas dzīvoja vienā ielā. Dainis Dukurs prasīja, vai trenēju jaunos olimpiešus, teicu – vienai no šīm meitenēm būs olimpiskās medaļas. Nevarēju pateikt, kurai, bet paredzējums piepildījās," ar "Latvijas Avīzi" atmiņās dalījās treneris Pēteris Cīmanis. "Viņām bija augums, spēks, tas liecināja, ka ir perspektīva. Visādi jau gājis, gan jau bija arī noguruma brīži, kad negribēja atdoties par simts procentiem. Bet tā ir visiem, treneri strādā, motivē, reizēm parājas.
Viņa tomēr centīgi trenējās, par spīti traumām, nekad nav bijis – ai, es vairs nedarīšu.
Kortīnas trase Elīnai padevās, un pēc pirmajiem diviem braucieniem redzēju, ka medaļai vajadzētu būt. Liels prieks. Svarīga ir psiholoģija. Neteikšu, ka Elīna ir talantīgāka, citām mūsu sportistēm dažādos laikos kaut kas nesalikās īstajā brīdī, ir daudz faktoru, kas veido rezultātu." Jāpiebilst, ka pirmos soļus kamaniņu sportā Bota spēra pie treneres Arnitas Ancēnas.
"Satraukuma nebija, zināju, ka esmu šeit atbraukusi, lai izcīnītu medaļu. Tiklīdz ieraudzīju, kāds būs medaļas dizains, uzliku uz telefona ekrāna – tā bija vēl lielāka motivācija strādāt," Elīna Bota atzīst, ka pašlaik jūtas kā pāris centimetru virs zemes. Pirms četriem gadiem Pekinā viņa bija 18.
Mūsējo rezultāti
- E. Bota – 2. vieta kamaniņu sportā (no 25)
- K. Aparjode – 16. vieta kamaniņu sportā (no 25)
- D. Vasiļjevs – kval. izvēles programmai daiļslidošanā (17. vieta)
- F. Kulišs – 28. vieta daiļslidošanā (no 29)
- B. Bendika – 22. vieta biatlonā 15 km individuāli (no 90)
- E. Volfa – 36. vieta biatlonā 15 km individuāli (no 90)
- S. Buliņa – 58. vieta biatlonā 15 km individuāli (no 90)
- A. Sabule – 64. vieta biatlonā 15 km individuāli (no 90)
- E. Opmanis – 35. vieta kalnu slēpošanā supergigantā (no 42)
Sekojam līdzi
- 12. februāris
• 10.30 – skeletons – E. Indriksons
• 14.00 – distanču slēpošana, 10 km brīvais stils – P. Eiduka, K. Auziņa, S. Krampe, L. Kaparkalēja
• 19.30 – kamaniņu sports, stafete
• 21.15 – šorttreks, 1000 m – R. Krūzbergs, R. Bērziņš
• 22.10 – hokejs, Latvija – ASV
