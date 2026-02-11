Ukraiņu skeletonists Vladislavs Heraskevičs sacēlis traci olimpiskajās spēlēs ar vēlmi godināt agresorvalsts Krievijas nogalinātos ukraiņu sportistus.
Heraskevičs treniņbraucienos startēja ar aizsargķiveri, uz kuras redzami viņa tautieši – krievu iebrucēju nogalinātie ukraiņu sportisti, tā godinot viņu piemiņu. Šāda rīcība gan izsaukusi sašutumu Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) vadībā, kas aizliegusi šādu ķiveri izmantot, jo tas pārkāpjot olimpisko hartu. Tajā teikts, ka olimpisko spēļu norises vietās nav pieļaujamas nekāda veida demonstrācijas un politiska, reliģiska vai rasu propaganda. SOK uzskata, ka šādi noformēta ķivere pārkāpj aizliegumu paust politiskus vēstījumus spēļu laikā. Tā vietā viņi Heraskevičam piedāvājuši startēt ar melnu apsēju ap roku, norādot, ka tas gan esot izņēmuma gadījums. Tomēr skeletonists nepadevās, vismaz vakar, kad skeletonisti aizvadīja kārtējos treniņbraucienus, viņš izmantoja šo pašu ķiveri.
Skeletonists uzsver, ka tas ir veltījums sportistiem, no kuriem vairāki savulaik izcīnījuši medaļas jaunatnes olimpiādēs, tātad bijuši tieši saistīti ar olimpisko kustību. Viņš norādījis arī uz dubultiem standartiem SOK rīcībā, jo svētdien paralēlajā milzu slalomā itāļu snovbordists Rolands Fišnālers startēja ar ķiveri, uz kuras ir redzams Krievijas karogs, lai gan jebkāda agresorvalsts simbolika olimpiskajās spēlēs ir aizliegta. Tāpat hokeja un distanču slēpošanas sacensībās ir bijuši gadījumi, kuros līdzjutēji no Krievijas demonstrē savas valsts atribūtiku, kuru gan likts novākt.
Heraskevičs, kurš jau pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs pievērsa uzmanību, TV tiešraidē parādot nelielu plakātiņu "Nē karam Ukrainā", sociālajos tīklos saņēmis savas valsts prezidenta Volodimira Zelenska atbalstu un pateicību par atgādinājumu pasaulei, kāda ir ukraiņu cīņas nežēlīgā cena.
Skeletona sacensības vīriešiem notiks ceturtdien un piektdien.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
