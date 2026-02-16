Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kur Parkinsona slimības pacientiem nav pieejama moderna ārstēšana, lai gan valstī ir gan nepieciešamās iekārtas, gan speciālisti, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga". Ar Parkinsona slimību Latvijā sirgst vairāk nekā 4000 cilvēku, turklāt diagnoze arvien biežāk skar arī darbspējīgā vecuma pacientus.
Pašlaik Latvijā pieejamas tikai īslaicīgas iedarbības zāles, kuru efektivitāte ar laiku mazinās. Citviet Eiropā jau sen izmanto jaunākus medikamentus un terapijas, kas pacientiem ļauj saglabāt darbspējas. Daļu zāļu pacienti iegādājas paši par vairākiem simtiem eiro mēnesī, jo valsts kompensē tikai daļu izmaksu.
Kad medikamenti vairs nepalīdz, iespējama smadzeņu dziļās stimulācijas operācija, taču Latvijā tā netiek finansēta. Līdz 2009. gadam šādas operācijas veica arī Rīgā, bet vēlāk tās izņemtas no apmaksāto manipulāciju saraksta. Operācija pieejama Lietuvā un Igaunijā, taču tās izmaksas sasniedz ap 30 000 eiro. Iepriekš atsevišķiem pacientiem ārstēšanos ārzemēs apmaksāja, bet tagad finansējums tiek atteikts.
Ārsti brīdina, ka terapijai ir noteikts laika logs — ja tas tiek nokavēts, operācija vairs nav efektīva. Speciālisti uzsver, ka
modernā ārstēšana ļautu daļai pacientu turpināt strādāt un mazinātu invaliditātes risku.
Vienlaikus invaliditāte ietekmē arī pacientu ģimenes, kurām jāuzņemas aprūpe.
Lai pilnībā kompensētu jau pieejamās zāles, būtu vajadzīgi ap 200 000 eiro gadā, bet jaunāku medikamentu iekļaušanai — ap 14 miljoni eiro, lēš Nacionālais veselības dienests. Veselības ministrija sola meklēt finansējumu, taču norāda uz kopējo līdzekļu trūkumu nozarē. Valsts kontrole savukārt kritizē finansējuma sadali kā nepietiekami pamatotu ar sabiedrības vajadzībām.
Tikmēr pacienti un ārsti iniciatīvu platformā "Mana Balss" sākuši vākt parakstus par pilnīgu zāļu kompensāciju un modernas terapijas nodrošināšanu Latvijā. Daļa ģimeņu ārstēšanai līdzekļus vāc ar ziedojumu palīdzību. Viena no pacientu ģimenēm raidījumam atzina, ka ar slimību nākas cīnīties lielākoties pašu spēkiem.
