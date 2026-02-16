Pirmdienas rītā uz Ķekavas apvedceļa atjaunota satiksme pēc svētdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma, kurā bija iesaistītas deviņas automašīnas, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Svētdienas vakarā dienesti vēl strādāja notikuma vietā, lai novērstu avārijas sekas, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Negadījumā bija iesaistītas divas kravas un septiņas vieglās automašīnas.
Avārija notika svētdienas rītā uz Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā — Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu. Sadursmes rezultātā no ceļa uzbēruma nobrauca un apgāzās kravas auto ar gāzes cisternu, no kuras notika gāzes noplūde.
Lai organizētu seku likvidēšanu un resursu piesaisti, notikuma vietā izveidoja operatīvo štābu. Tajā darbojās pārstāvji no VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, SIA "Latvijas propāna gāze", AS "Sadales tīkls", Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", pašvaldības policijas un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Valsts vides dienesta iesaiste nebija nepieciešama.
Notikuma vieta bija norobežota, un policija brīdināja, ka avarējušajam transportlīdzeklim tuvoties nav droši.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņoja, ka palīdzība sniegta 16 cilvēkiem, no kuriem seši nogādāti slimnīcā.
Aculiecinieki norādīja, ka negadījuma brīdī redzamību apgrūtinājusi bieza migla, vienlaikus spīdējusi arī spoža saule.
"Latvijas Valsts ceļi" pēc avārijas brīdināja, ka satiksmes atjaunošana var prasīt ilgāku laiku. Autovadītājiem tika ieteikti apbraucamie ceļi caur Ķekavu vai pa citiem maršrutiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu