Aizvadītajās 24 stundās Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no tiem cietuši cilvēki, bet vienā avārijā ir bojāgājušais, liecina Valsts policijas operatīvā informācija.
Ceļu satiksmes negadījums ar letālām sekām noticis Siguldas novadā. Vakar ap pulksten 19.20 Siguldas pagasta Jūdažos automašīnas "BMW" vadītājs notrieca gājēju — cietušais notikuma vietā mira. Policija skaidro negadījuma apstākļus.
Kopumā šajos negadījumos traumas guvuši četri cilvēki, tostarp divi gājēji.
Tāpat diennakts laikā konstatēti divi gadījumi, kad transportlīdzekļu vadītāji pie stūres sēdušies alkohola reibumā. Vienā gadījumā sākts kriminālprocess, otrā persona saukta pie administratīvās atbildības.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī policija noformējusi 130 administratīvā pārkāpuma protokolus.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu