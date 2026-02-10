Neilgi pirms laulības 20. gadadienas ārsts Egils Valeinis un viņa sieva Lauma Valeine vienojušies par mantas šķirtību, vēsta izdevums "Kas Jauns".
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs un Latvijas Tenisa savienības prezidents Egils Valeinis, kā arī Dr. Valeines klīnikas vadītāja Lauma Valeine līgumu par mantas šķirtību noslēguši šā gada 27. janvārī.
Sarunā ar žurnālu Valeinis uzsver, ka šāds lēmums nav saistīts ar kādiem ārkārtējiem notikumiem. Viņš arī norāda, ka šogad kopā ar sievu atzīmēs 20 gadu kāzu jubileju.
Līgumā noteikts, ka katra laulātā atsevišķā manta ir gan īpašumi, kas piederējuši pirms laulības, gan arī tas, ko katrs iegādājies laulības laikā.
Valeiņi apprecējās 2006. gada augustā. Ģimenē aug divi bērni — dēls Ēriks un meita Līva.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu