Pirmdien NBA regulārā čempionāta spēlē starp Šarlotas "Hornets" un Detroitas "Pistons" trešajā ceturtdaļā izcēlās asumi, kas pārauga kautiņā un beidzās ar četru spēlētāju noraidījumu.
Epizode notika brīdī, kad viesi bija vadībā ar 70:62. Konflikts sākās starp Detroitas spēlētāju Džeilenu Durenu un Šarlotas basketbolistu Musu Diabatē, bet drīz tajā iesaistījās arī citi spēlētāji un komandu pārstāvji. Pēc notikušā no spēles tika izraidīti Diabatē un Mailzs Bridžess no "Hornets", kā arī Durens un Aizeja Stjuarts no "Pistons".
Mača turpinājumā pārāki bija Detroitas basketbolisti, kuri izcīnīja uzvaru ar 110:104 (29:33, 32:24, 27:21, 22:26).
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 33 punktiem bija Keids Kaningems, bet 18 punktus pievienoja Dankans Robinsons. Šarlotas komandā 24 punktus guva Brendons Millers, savukārt Lamelo Bols un Kons Knepels katrs sameta pa 20 punktiem.
"Pistons" ar 39 uzvarām un 13 zaudējumiem ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hornets" ar 25 panākumiem 54 spēlēs atrodas desmitajā pozīcijā.
