Grieķija un Malta kļuvušas par galveno šķērsli Eiropas Savienības (ES) priekšlikumam aizstāt Krievijas naftas cenu ierobežojumus ar aizliegumu sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami degvielas transportēšanai, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Pirmdien ES vēstnieku sanāksmē, kur prezentētas jaunās sankcijas, abas valstis paudušas bažas, ka priekšlikums varētu ietekmēt Eiropas kuģniecības nozari un enerģijas cenas, apgalvo avoti.
Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija ierosināja aizstāt pašreizējos cenu griestus Krievijas naftas pārdošanai ar aizliegumu sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami tās transportēšanai. Šis priekšlikums ir ES 20. sankciju paketes centrālais elements. ES plāno pabeigt darbu pie jaunās sankciju paketes līdz februāra beigām.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
