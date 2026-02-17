Šā gada janvārī un februārī kopumā reģistrēti 20 nāves gadījumi, kas saistīti ar vispārēju ķermeņa atdzišanu, liecina Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) sniegtā informācija.
Janvārī Latvijā iestājās ilgstošs sals, gaisa temperatūrai nereti noslīdot zem -20 grādiem. Gada pirmajā mēnesī fiksēti 12 nāves gadījumi, kuros kā nāves cēlonis noteikta vispārēja ķermeņa atdzišana.
Miruši deviņi vīrieši un trīs sievietes vecumā no 27 līdz 72 gadiem. Septiņos gadījumos nāve iestājusies ārpus telpām vai sabiedriskās vietās — uz ielas, parkā, pie ēku ieejām vai pamestos transportlīdzekļos dažādos Latvijas novados. Savukārt piecos gadījumos cilvēki miruši savā dzīvesvietā vai citās iekštelpās, tostarp neapkurinātos mājokļos.
Alkohola klātbūtne konstatēta četros gadījumos,
vēl četros gadījumos alkohols organismā nav atrasts, bet pārējos četros gadījumos laboratorisko analīžu rezultāti vēl nav saņemti.
Līdz 15. februārim Latvijā reģistrēti vēl astoņi nāves gadījumi vispārējas ķermeņa atdzišanas dēļ, informēja VTMEC Kvalitātes un projektu pārvaldības nodaļas vecākais speciālists Jānis Vanags.
No šiem mirušajiem septiņi bijuši vīrieši un viena sieviete vecumā no 35 līdz 86 gadiem. Četri gadījumi konstatēti Rīgā — divi uz ielas, viens kāpņu telpā un viens dzīvesvietā. Pa vienam gadījumam reģistrēts Augšdaugavas, Rēzeknes, Siguldas un Olaines novadā.
Divi no mirušajiem atradušies alkohola reibumā, savukārt divos gadījumos alkohols organismā nav konstatēts. Pārējos gadījumos ekspertīžu rezultāti vēl tiek gaidīti.
Ziemas sezonā VTMEC aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem — ilgstoši neuzturēties ārā bez piemērota apģērba un nepalikt vienatnē, ja veselības stāvoklis vai alkohola lietošana var palielināt nosalšanas risku.
Tāpat ieteikts pievērst uzmanību līdzcilvēkiem — īpaši senioriem un personām, kuras var nonākt bezpalīdzīgā situācijā.
Zemas temperatūras ietekmē 2024. gadā Latvijā dzīvību zaudēja 74 cilvēki, liecina VTMEC dati.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) februāra pirmajās divās nedēļās vidēji diennaktī sniedzis palīdzību un nogādājis ārstniecības iestādēs sešus līdz septiņus cilvēkus ar ķermeņa atdzišanu vai apsaldējumiem.
Kā informēja NMPD Komunikācijas nodaļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola, salīdzinājumā ar janvāri šādu izsaukumu skaits nav pieaudzis.
Vienlaikus NMPD norāda, ka gadījumos, kad sabiedriskā vietā tiek konstatēta cilvēka nāve, atrašanās aukstumā automātiski nenozīmē, ka persona ir nosalusi — nāvi var izraisīt arī pēkšņas veselības problēmas, un NMPD posmā nāves iemeslu noteikt nav iespējams.
NMPD atgādina — ja uz ielas redzams cilvēks, kurš pakritis, guļ vai ilgstoši sēž vienā vietā, piemēram, uz soliņa, nepieciešams pieiet klāt un pārliecināties, vai viņam nav vajadzīga palīdzība. Ja cilvēks neatbild, viņu viegli jāpapurina aiz pleca un jāmēģina noskaidrot, vai iespējams palīdzēt piecelties un nokļūt siltumā.
Ja cilvēks nereaģē, nekavējoties jāzvana uz ārkārtas tālruni 112 vai 113.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu