Krievija ir ierobežojusi piekļuvi ziņapmaiņas lietotnei “WhatsApp”, turpinot liegt piekļuvi ārvalstu digitālajiem pakalpojumiem un vienlaikus virzot iedzīvotājus uz valsts atbalstīto saziņas platformu “Max”, liecina vairāku ārvalstu mediju un amatpersonu sniegtā informācija.
Kremļa pārstāvji apstiprinājuši, ka lēmums par WhatsApp ierobežošanu pieņemts, jo uzņēmums neesot ievērojis Krievijas likumdošanas prasības. Pēc viņu teiktā, uzņēmumam "Meta" piederošais pakalpojums varētu atjaunot darbību, ja tas ievērotu vietējos normatīvus un iesaistītos dialogā ar Krievijas varasiestādēm.
WhatsApp savukārt norādījis, ka Krievijas iestādes mēģinājušas pilnībā ierobežot lietotnes darbību, lai novirzītu lietotājus uz valsts veidotu platformu. Uzņēmums uzsver, ka vairāk nekā 100 miljonu cilvēku izolēšana no drošas un privātas saziņas samazina lietotāju drošību.
Krievijas interneta uzraugs "Roskomnadzor" izņēmis WhatsApp no valsts domēnu sistēmas kataloga, kas apgrūtina piekļuvi lietotnei bez papildu tehniskiem risinājumiem, piemēram, VPN. Līdzīgi iepriekš ierobežota piekļuve arī citiem Meta pakalpojumiem — Facebook un Instagram.
Vienlaikus pastiprināti ierobežojumi skāruši arī Telegram. Varasiestādes to pamato ar drošības apsvērumiem un datu uzglabāšanas prasību neievērošanu. Telegram vadītājs kritizējis šos soļus, norādot, ka iedzīvotāju brīvību ierobežošana nav risinājums.
Krievija jau vairākus gadus cenšas attīstīt tā dēvēto "suverēno internetu", mazinot atkarību no Rietumu tehnoloģijām. Šajā kontekstā īpaši tiek virzīta lietotne "Max", kas līdzinās Ķīnas "WeChat" un apvieno saziņas un valsts pakalpojumus. Kritiķi gan brīdina, ka platforma varētu tikt izmantota uzraudzībai, jo tai nav pilnīgas šifrēšanas.
Max lietošana Krievijā tiek aktīvi popularizēta, un jaunajās ierīcēs tā jāuzstāda obligāti. Atsevišķos gadījumos ziņots, ka valsts sektorā strādājošie un studenti tiek mudināti vai prasīti izmantot šo lietotni.
Analītiķi norāda, ka līdzīgi mēģinājumi citās valstīs, tostarp Irānā, pilnībā aizstāt starptautiskas platformas ar vietējiem risinājumiem nav bijuši pilnībā veiksmīgi, jo lietotāji meklē veidus, kā ierobežojumus apiet.
