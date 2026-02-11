Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersonas izsludinājušas bezvēsts prombūtnē esoša 1960. gadā dzimuša Valentīna Hlistika meklēšanu.
Policija informē, ka vīrietis šī gada 26. janvārī ap pulksten 07.30 izgāja no savas dzīvesvietas Aucē, Zemgales ielā 20, un līdz šim nav atgriezies. Viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums aptuveni 168 centimetri. Prombūtnes brīdī bija ģērbies sarkani melnā džemperī, gaiši brūnās auduma biksēs, melnā cepurē un melnos puszābakos. Vīrietim ir veselības problēmas, pārvietojoties viņš klibo.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlus un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu