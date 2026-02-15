Londonā aizturēts 13 gadus vecs zēns aizdomās par slepkavības mēģinājumu pēc tam, kad skolā ar nazi tika sadurti divi skolēni, ziņo Lielbritānijas mediji un policija.
Uzbrukums notika otrdien ap pulksten 12.40 Kingsberijas vidusskolā Brentā, Londonas ziemeļrietumos. Notikuma vietā ieradās policija un mediķi, kuri konstatēja, ka sadurti divi 12 un 13 gadus veci zēni. Abi cietušie smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, viens no viņiem steidzami pārvests uz specializētu traumu centru.
Pēc uzbrukuma aizdomās turētais pameta skolas teritoriju, taču vēlāk, pēc meklēšanas pasākumiem, tika aizturēts. Policija paziņoja, ka atrasts arī iespējamais nozieguma ierocis.
Izmeklēšanu vada pretterorisma dienests, lai gan incidents oficiāli nav pasludināts par teroraktu. Likumsargi norāda, ka tiek izvērtēti visi iespējamie motīvi un analizētas liecības, kā arī pārbaudītas aizdomās turētā elektroniskās ierīces. BBC vēstīja, ka daži liecinieki sacījuši — uzbrukuma laikā varētu būt izteikti reliģiska rakstura saucieni, taču policija to oficiāli nav apstiprinājusi.
Skolas direktors vēstulē vecākiem notikušo raksturojis kā "dziļi traumatisku notikumu visai skolas kopienai". Daļa skolēnu pēc incidenta no skolas devās prom asarās, citiem tika sniegta policijas un psihologu palīdzība. Trešdien skolas jaunākajām klasēm mācības atceltas.
Vietējie iedzīvotāji un vecāki pauduši satraukumu par drošību skolās. Kāds skolēna tēvs notikušo nosauca par "vecāku ļaunāko murgu".
Lielbritānijas iekšlietu ministre uzbrukumu nosaukusi par šokējošu un aicinājusi ļaut policijai netraucēti veikt izmeklēšanu.
