Lielākais prieks par sīksto ventspilnieku Robertu Krūzbergu un viņa bronzas medaļu šorttrekā, bet krietna vērmeļu deva un vilšanās par hokejistu zaudējumu Dānijai, kuri pamatīgi sev sarežģīja izredzes tikt ceturtdaļfinālā.
Spītējot traumai
Krūzberga bronza 1500 metru distancē lielajam vairumam Latvijā ir teju vai sensācija, lai gan pats ventspilnieks vēl labu laiku pirms olimpiskajām spēlēm "Latvijas Avīzei" sacīja, ka ir savas dzīves labākajā sportiskajā formā un gatavs Milānā gāzt kalnus. Šorttreks ir viens no neprognozējamākajiem ziemas sporta veidiem, kur sava loma ir veiksmes faktoram, taču to, kādu pārbaudījumu nāksies izturēt, diezin vai arī pats Roberts spēja iedomāties, jo pie bronzas medaļas viņš tika ar saplēstu ceļgala mediālo saiti! Trauma tika gūta vēl 1000 metru sacensību sākumā, taču, pateicoties dakteres Lailas Ušackas un fizioterapeita Jāņa Lāča kopdarbam, sportists tika dabūts uz strīpas. "Visi ielika darbu, lai būtu tāds rezultāts. Gāju uz "pilnu banku". Celim izmēģinājām ortozi, bet tā galīgi nestrādāja, tāpēc ķērāmies pie tā, kas darbojās iepriekš 1000 metros, daketere atsāpināja kāju, bet fizioterapeits iedeva stabilitāti ar teipu. Gāju soli pa solim. Pirms fināla parunāju ar Reini Bērziņu, kurš ir viens no labākajiem taktiķiem šajā distancē. Viņš ieteica, lai es startā mēģinu būt starp vadošajiem. Tāds bija mans mērķis, izpildījums bija labs, sanāca izvairīties no kritieniem, un arī nospīdēja veiksme. Medaļa ir kabatā, un tas ir lielisks sasniegums," gandarīts bija Roberts Krūzbergs. Vakar 500 metrus viņa vietā skrēja komandas biedrs Reinis Bērziņš, taču ceturtdaļfinālā netika.
Neizmantoja izcilu iespēju
Latvijas hokeja izlases vīri Milānā darbojās pēc sev jau iepriekšējos gados ierasta grafika – ar smagu darbu uzvarēja potenciāli spēcīgāku pretinieci Vāciju (4:3), bet zaudēja rangā zemāk esošajai, lai gan spēkos nenoliedzami līdzvērtīgajai Dānijai (2:4). Abās spēlēs tika izgāzts tās sākums, ātri zaudējot vārtus. Pret vāciešiem ar lielo talantu Leonu Draizaitlu (alga 16 miljoni dolāru sezonā) priekšgalā izdevās atsisties, bet pret dāņiem no 0:3 vairs nē, lai gan 40 minūtes mūsējiem bija pārsvars. Sāpīgi, jo tā vietā, lai astotdaļfinālā pretim būtu Itālija (vai Francija, ja pamatlaikā dabūtu punktu), šovakar plkst. 22.10 būs jāspēlē pret spēcīgo Zviedriju, kas ir viena no trim komandām turnīrā, kurai sastāvā ir tikai NHL klubu spēlētāji. Pēc mača šķēpi tika lauzti par to, vai mūsējiem pret dāņiem divas ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām vajadzēja ņemt nost vārtsargu Artūru Šilovu un censties izglābt spēli, jo, zaudējot ar -2, Latvija grupā paliktu pēdējā, bet pie -1 būtu trešā. No vienas puses, nav liela starpība, ar ko spēlēt tālāk – zviedriem vai čehiem, bet izvēli sarežģīja tas, ka arī Dānija noteikti apsvēra vārtsarga noņemšanas variantu, jo viņiem tas +2 bija tikpat svarīgs. Harijs Vītoliņš ar palīgiem pasteidzās, un dāņi šādu "dāvanu" paņēma, iemetot tukšos vārtos. "Es nevarēju pateikt puišiem, ka mēs nemēģināsim izvilkt uzvaru. Zinājām, ko nozīmētu zaudējums ar vienu vai divu vārtu starpību, taču tajā pašā laikā es redzēju degsmi spēlētāju acīs iet un sisties, tāpēc nevarēju pateikt, ka mēs nemēģināsim darīt visu, lai uzvarētu.
Esam pieraduši iet ne tos vieglākos ceļus, un te nav vāju pretinieku,"
Vītoliņš pēc mača skaidroja diskutablo izvēli. Tomēr jautājumi paliek, kāpēc vārtsargu mainīja uzreiz pirms iemetiena pretinieku zonā, nesagaidot, līdz tiekam līdz drošai ripas kontrolei, un vai nevajadzēja tomēr vēl mazliet nogaidīt, pirms saukt malā Šilovu?
Pārtrumpo mammu
Atgriežoties pie lietām, ar kurām varam lepoties, kaut kur netālu no Krūzberga noteikti ir Latvijas jaunā biatloniste Estere Volfa, kura iedzīšanas distancē ieņēma 11. vietu, pakāpjoties par piecām pozīcijām augstāk nekā sprintā. Tas ir otrs visu laiku labākais rezultāts Latvijas biatlona dāmām olimpiskajās spēlēs pēc Madaras Līdumas, kura pirms 20 gadiem bija desmitā individuālajā distancē. Tāpat Estere nu jau divas reizes ir pārspējusi savas mammas Ievas Cēderštrēmas 1998. gada Nagano spēlēs iespēto, kur viņas labākais rezultāts bija 25. vieta. Par desmitnieku Volfa varēs pacīnīties sestdien distancē ar masu startu. Starp 30 labākajām šīs olimpiādes biatlonistēm tika arī Baiba Bendika, kura ir varen ātra uz slēpēm, bet ar šaušanu viņai joprojām kā ar bitēm, iedzīšanā neaizverot septiņus mērķus.
Negaidīti labi bobsleja divnieku sacīkstes iesākuši Jēkabs Kalenda ar stūmēju Matīsu Mikni, kuri pēc diviem braucieniem ir sestajā pozīcijā.
Trases augšdaļā Kortīnas trasē kļūdas pieļāva daudzi, arī mūsējie, taču tālākajā daļā latvieši kamanas spēja savaldīt labāk par lielu daļu konkurentu. No labāko trijnieka (tajā ir tikai Vācijas ekipāžas) Kalenda ir 0,29 sekunžu attālumā.
Labi vārdi pienākas arī Latvijas skeletonistiem Martai Andžānei un Emīlam Indriksonam, kuri bija retie no jauktās stafetes dalībniekiem, kuri pēc finiša ar simbolisku savu aizsargķiveru pacelšanu virs galvas izrādīja solidaritāti diskvalificētajam ukraiņu atlētam Vladislavam Heraskevičam.
Svētki Siguldā
Šodien mājup no Milānas atgriežas olimpisko spēļu vicečempione kamaniņu braukšanā Ieva Bota un viņas komandas biedri. Kamaniņu braucēji Rīgas lidostā ieradīsies pēc plkst. 18 un ar īpaši noformētām automašīnām policijas eskorta pavadībā dosies uz Siguldas dzelzceļa staciju, kuras laukumā ap plkst. 20 notiks svinīgā sportistu sagaidīšana un godināšana. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) arī aicina cilvēkus ceļā uz Siguldu sveikt olimpiešus, pamājot, saucot atbalsta vārdus vai citā veidā izrādot savu atbalstu.
Mūsējo rezultāti
- R. Krūzbergs – 3. vieta šorttrekā 1500 m distancē (no 36)
- R. Bērziņš – 22. vieta šorttrekā 500 m distancē (no 32)
- E. Volfa – 11. vieta biatlonā 10 km iedzīšanā (no 59)
- B. Bendika – 42. vieta biatlonā 10 km iedzīšanā (no 59)
- S. Buliņa – 53. vieta biatlonā 10 km iedzīšanā (no 59)
- A. Rastorgujevs – 29. vieta biatlonā 12,5 km iedzīšanā (no 60)
- R. Lozbers – 47. vieta biatlonā 12,5 km iedzīšanā (no 60)
- E. Mise – 59. vieta biatlonā 12,5 km iedzīšanā (no 60)
- M. Andžāne/E. Indriksons – 13. vieta skeletona stafetē (no 15)
Sekojam līdzi
17. februāris
• 15.30 – biatlons – A. Rastorgujevs, R. Birkentāls, R. Lozbers, E. Mise (stafete)
• 20.00 – bobslejs – J. Kalenda/M. Miknis (3./4. brauciens)
• 22.15 – hokejs – Latvija – Zviedrija (1/8 fināls)
