Pēc tam, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atteica līdzfinansējumu filmai "Kremļa burvis", arī Valsts drošības dienests (VDD) projektu novērtējis kritiski, saskatot riskus saistībā ar Krievijas maigās varas ietekmi. Filma vēsta par Vladimira Putina varas aizkulisēm, un nozares pārstāvji norāda, ka šādu darbu risks ir pseidovēsturisku naratīvu pasniegšana kā patiesība, vēsta LTV raidījums "de facto".
Producenti uzsver, ka filmas galvenā auditorija ir rietumos, kur šāds saturs var ietekmēt priekšstatu par Krieviju.
"Kremļa burvis" bija pirmais projekts, kura izvērtēšanā LIAA piemēroja jaunu kritēriju — neatbalstīt projektus, kas var kalpot par Krievijas vai Baltkrievijas maigās varas instrumentiem. LIAA atteikumu neatcēla arī pēc pārsūdzības.
VDD atzinumā norādīja, ka, lai gan filmā nav tiešas propagandas, tā var netieši atbalstīt agresorvalsts naratīvus, jo tajā trūkst skaidra Krievijas agresīvās politikas nosodījuma. Dienests arī pārbaudīja iedzīvotāju ziņojumus par Krievijas simbolu izmantošanu filmēšanā un konstatēja, ka tie lietoti tikai filmēšanas vajadzībām.
Filmas uzņemšanu Latvijā apkalpoja servisa kompānija "Forma Pro Films",
kas iepriekš no LIAA saņēmusi miljonos mērāmu valsts atbalstu citiem projektiem. Nozares pārstāvji jau iepriekš pauduši bažas par šīs kompānijas finansējuma caurskatāmību.
"De facto" vēsta, ka ar "Forma Pro Films" projektiem bijis saistīts Somijā notiesātais Rami Al Husseini, dēvēts par "Palestīnas princi". Viņam Somijā piespriests nosacīts cietumsods par smagiem finanšu un nodokļu noziegumiem, bet iepriekš viņš izcietis sodu Vācijā par krāpšanu. Vēl viena krimināllieta pret viņu ir Somijā.
Iepriekš Finanšu izlūkošanas dienestam tika lūgtas konsultācijas par iespējamiem naudas atmazgāšanas riskiem citos ar šo kompāniju saistītos projektos. Francijas laikraksts "Le Monde" savukārt
ziņojis par iespējamu "Forma Pro Films" pārstāvju sadarbības tīklu ar Krievijas uzņēmējdarbības aprindām.
Kompānijas pārstāve apgalvo, ka tās projekti Latvijā piesaistījuši ievērojamus ārvalstu ieguldījumus, taču plašākus komentārus nesniedz. Nozares profesionāļi norāda, ka uzņēmums nav nozares asociāciju biedrs un par tā darbību valda piesardzīga attieksme.
Valsts kultūrkapitāla fonds apliecina, ka "Forma Pro Films" pieteiktie projekti tā konkursos vairākkārt noraidīti, jo ekspertiem radušās šaubas par to kvalitāti un rezultātiem. Raidījums secina, ka šis gadījums izgaismo plašāku jautājumu par Krievijas ietekmes riskiem kultūras jomā Latvijā.
