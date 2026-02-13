Piektdien uz Rīgas apvedceļa notikusi divu kravas automašīnu sadursme, pēc kuras viens no transportlīdzekļiem apgāzās, informēja Valsts policijā.
Negadījums notika ap pulksten 11, kad sadūrās kravas auto un kravas automašīna ar puspiekabi. Trieciena rezultātā viens no spēkratiem nobrauca no brauktuves un apgāzās.
Avārijā cilvēki nav cietuši. Sākotnēji negadījuma vietā bija traucēta satiksme.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu