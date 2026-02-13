Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde izsludinājusi meklēšanā bezvēsts pazudušo 1993. gadā dzimušo Paulu Dukuri. Sieviete 12. februārī ap pulksten 18 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes — apmēram 167 centimetrus gara, kalsnas miesasbūves, ar brūniem matiem un zaļām acīm. Prombūtnes brīdī bija ģērbusies melnā mētelī, zaļganbrūnā cepurē un zilās biksēs.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
