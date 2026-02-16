No 21. februāra TV3 kanālā būs redzams jauns erudīcijas raidījums "THE FLOOR – Pārņem laukumu". Speciāli šim šovam tika veikta atlase, kurā izvēlējās 35 zinošākos, erudītākos, asprātīgākos dalībniekus. Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu. Par raidījuma vadītāju Latvijā kļuva mūziķis Emīls Balceris, kurš pazīstams ar dalību grupā "Musiqq". Viņš ir 24. šāda formāta šova vadītājs visā pasaulē, turklāt pašam pirmā pieredze šova vadītāja lomā. Sarunā par šovu, erudīciju, popmūziku un grupu "Musiqq".

Kā tevi uzaicināja vadīt erudīcijas šovu "THE FLOOR – Pārņem laukumu"?

E. Balceris: Producente Aija Strazdiņa mani uzrunāja šim projektam. Piekritu izmēģināt savus spēkus arī šajā žanrā. Beigās kārtis salikās – kļuvu par šā raidījuma vadītāju. Iepriekš nebiju dzirdējis tieši par šāda formāta šovu, bet izrādījās, ka pasaulē tādu ir daudz. Esmu 24. šāda vadītājs visā pasaulē.

Kas šā raidījuma formātā ir tik interesants un aizraujošs?

Man šķiet, ka šī erudīcijas šova odziņa ir paši dalībnieki. Šovs ir ļoti viegli skatāms – tas ir aizraujošs un izklaidējošs. Tas nav klasiskais, nopietnais erudīcijas šovs, jo lielu lomu nosaka arī veiksme, stratēģija.

Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu. Kas palīdzēja dalībniekiem uzvarēt – erudīcija vai ātra reakcija?

Patiesībā teiktu, ka uzvarētāji ne vienmēr bija zinošākie cilvēki. Ir jādomā ļoti stratēģiski, piemēram, kā pārņemt laukumu, kā uzvarēt pretinieku, kurā kategorijā cīnīties, kuru dalībnieku izaicināt. Tiešām erudīcija visu nenoteica, drīzāk to sauktu par shēmošanu. Ir arī trāpīgi jāizvēlas dalībnieks, kuru izaicināt, lai dabūtu to, ko vēlas.

Kādas bija dalībnieku atsauksmes pēc šova?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē