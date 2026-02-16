No 21. februāra TV3 kanālā būs redzams jauns erudīcijas raidījums "THE FLOOR – Pārņem laukumu". Speciāli šim šovam tika veikta atlase, kurā izvēlējās 35 zinošākos, erudītākos, asprātīgākos dalībniekus. Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu. Par raidījuma vadītāju Latvijā kļuva mūziķis Emīls Balceris, kurš pazīstams ar dalību grupā "Musiqq". Viņš ir 24. šāda formāta šova vadītājs visā pasaulē, turklāt pašam pirmā pieredze šova vadītāja lomā. Sarunā par šovu, erudīciju, popmūziku un grupu "Musiqq".
Kā tevi uzaicināja vadīt erudīcijas šovu "THE FLOOR – Pārņem laukumu"?
E. Balceris: Producente Aija Strazdiņa mani uzrunāja šim projektam. Piekritu izmēģināt savus spēkus arī šajā žanrā. Beigās kārtis salikās – kļuvu par šā raidījuma vadītāju. Iepriekš nebiju dzirdējis tieši par šāda formāta šovu, bet izrādījās, ka pasaulē tādu ir daudz. Esmu 24. šāda vadītājs visā pasaulē.
Kas šā raidījuma formātā ir tik interesants un aizraujošs?
Man šķiet, ka šī erudīcijas šova odziņa ir paši dalībnieki. Šovs ir ļoti viegli skatāms – tas ir aizraujošs un izklaidējošs. Tas nav klasiskais, nopietnais erudīcijas šovs, jo lielu lomu nosaka arī veiksme, stratēģija.
Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu. Kas palīdzēja dalībniekiem uzvarēt – erudīcija vai ātra reakcija?
Patiesībā teiktu, ka uzvarētāji ne vienmēr bija zinošākie cilvēki. Ir jādomā ļoti stratēģiski, piemēram, kā pārņemt laukumu, kā uzvarēt pretinieku, kurā kategorijā cīnīties, kuru dalībnieku izaicināt. Tiešām erudīcija visu nenoteica, drīzāk to sauktu par shēmošanu. Ir arī trāpīgi jāizvēlas dalībnieks, kuru izaicināt, lai dabūtu to, ko vēlas.
Kādas bija dalībnieku atsauksmes pēc šova?