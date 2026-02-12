Valmieras autoostas teritorijā trešdien trīs jaunieši piekāva 2011. gadā dzimušu pusaudzi, nodarot viņam miesas bojājumus. Cietušais nogādāts ārstniecības iestādē, informē Valsts policija.
Konflikta laikā uzbrucēji izrādīja pretošanos un vērsās arī pret Valsts policijas darbiniekiem, kuri bija iesaistījušies situācijas novēršanā. Par notikušo sākts kriminālprocess par huligānismu un uzbrukumu varas pārstāvim, un visas trīs personas ir aizturētas.
Kautiņš izcēlās 11. februārī pulksten 18.37 Valmierā, Stacijas ielā, autoostas teritorijā. Policija, ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka 2005., 1999. un 2001. gadā dzimuši jaunieši iesaistījušies fiziskā konfliktā ar 2011. gadā dzimušu jaunieti un nodarījuši viņam miesas bojājumus. Cietušais ar sasitumiem nogādāts medicīnas iestādē.
Sākotnējā informācija liecina, ka konflikts radies pēc tam, kad pusaudzis aizrādījis kompānijai par saplēstu pudeli, pēc kā izcēlies strīds un kautiņš.
Notikumu pamanīja policijas darbinieki, kuri nekavējoties iejaucās, taču
iesaistītās personas pretojās un uzbruka arī likumsargiem.
Visi trīs jaunieši tika aizturēti un nogādāti policijas iecirknī apstākļu noskaidrošanai.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par huligānismu un uzbrukumu varas pārstāvim. Viens no policijas darbiniekiem pēc incidenta vērsās medicīnas iestādē.
Aizturētie ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī personu grupa likumsargiem jau bijusi zināma.
Valsts policija aicina iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem, pamanot noziedzīgus nodarījumus — ziņot policijai, pievērst apkārtējo uzmanību un nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību. Tas var palīdzēt novērst smagākas sekas.
Policija aicina atsaukties arī notikušā aculieciniekus un sniegt informāciju, zvanot uz tālruni 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu