Ja šī ziema slēpošanas trasei būtu neveiksmīga, "Žagarkalns" nākamajā sezonā varētu vairs nepastāvēt, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" norādīja trases īpašnieks Juris Žagars.
Atbildot uz jautājumu, vai laiks pēc jaunā gada devis iespēju turpināt darbu un domāt par nākamo sezonu, viņš to apstiprināja. Žagars atzina, ka uzņēmums bijis ļoti tuvu maksātnespējai, un uzsvēra — ja galvenais kreditors "SEB banka" un arī "Latvenergo" nebūtu izrādījuši pretimnākšanu, sezona, visticamāk, nemaz nesāktos.
Viņš norādīja, ka
vāja sezona šogad nozīmētu trases darbības beigas nākotnē,
jo tik lielus finansiālus triecienus nav iespējams ilgstoši izturēt. Tāpat Žagars piebilda, ka neatceras citu gadu, kad kopš Ziemassvētkiem nebūtu piedzīvots neviens atkusnis.
"Firmas.lv" dati rāda, ka "Žagarkalna" apsaimniekotājs SIA "Atpūtas bāze "Cīruļkalns"" 2024. gadā sasniedza 384 738 eiro apgrozījumu, bet strādāja ar 39 608 eiro zaudējumiem. Uzņēmums dibināts 2001. gadā, tā pamatkapitāls ir 20 600 eiro, un vienīgais īpašnieks ir Žagars.
