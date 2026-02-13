Pārāk maz dienasgaismas, stress, nogurums, bieža slimošana ir ļoti raksturīgas pazīmes ziemas mēnešiem. Turklāt bieži vien sliktās pašsajūtas iemesls tiek sasaistīts ar nepietiekamu D vitamīna daudzumu organismā, pat ja ikdienā jau tiek lietots kāds no preparātiem. Kāpēc vispār vajadzīgs D vitamīns un kam vēl ir svarīgi pievērst uzmanību pašsajūtas uzlabošanai? Skaidro Apotheka eksperti.
Kāpēc D vitamīnam ziemā ir īpaši svarīga loma?
D vitamīns (kalciferols) ir taukos šķīstoša vitamīnu grupa, ko patiesībā veido 5 dažādi elementi. Zināmākais no tiem ir D3 vitamīns, ko cilvēka organisms pats spēj ražot brīdī, kad āda nonāk saskarē ar ultravioleto starojumu. Diemžēl saulaino dienu statistika mūsu platuma grādos nav diez ko iepriecinoša. Latvijā no 365 dienām saulainas ir tikai aptuveni 75, turklāt no oktobra līdz martam saules gaismu praktiski neredzam. Ziemā organisms sāk izmantot vasarā uzkrātās rezerves pie nosacījuma, ja tādas vispār ir. Lielai daļai cilvēku šīs rezerves mēdz izsīkt jau novembrī vai decembrī, radot D vitamīna deficītu.
Nepietiekams D vitamīns var būt saistīts ar:
- pazeminātu imunitāti un biežu slimošanu;
- izteiktu nogurumu un nespēku;
- koncentrēšanās grūtībām;
- kalcija uzsūkšanās traucējumiem;
- muskuļu vājumu un krampjiem.
Protams, šīs pazīmes var liecināt arī par kādām nopietnām veselības problēmām, tāpēc asins analīžu veikšana ir drošākais un precīzākais veids, kā noskaidrot, cik daudz D vitamīna patiesībā ir organismā.
Vai D vitamīna deva ziemā ir jāpalielina?
Daudzi uzskata, ka ziemā vitamīnu devas automātiski jādubulto, jo imunitātei taču nākas strādāt pastiprinātā režīmā. Tomēr speciālisti uzsver, ka nav tādas universālās formulas vai rīcības plāna – optimālais daudzums, ko nepieciešams uzņemt diennaktī, ir atkarīgs no vecuma, dzīvesveida, vispārējās veselības stāvokļa, uztura paradumiem un analīžu rezultātiem.
Ja tiek konstatēts D vitamīna deficīts, visticamāk, ka ārstējošais ārsts rekomendēs devas palielināšanu, individuāli to pielāgojot konkrētā cilvēka veselības vajadzībām. Izteikta un ilgstoša deficīta gadījumā nereti tiek izrakstīti recepšu medikamenti ar paaugstinātu devu. Šāda terapija parasti tiek nozīmēta uz noteiktu laika periodu un tiek regulāri kontrolēta ar atkārtotām asins analīzēm, lai izvērtētu ārstēšanas efektivitāti.
Pēc deficīta novēršanas ārsts var ieteikt pāriet uz uzturošo devu.
D vitamīna rādītāji un rekomendējamās diennakts devas
Galvenie rādītāji, kam jāpievērš uzmanība, veicot asins analīzes, jo pēc tiem iespējams noteikt, vai organismā ir D vitamīna trūkums:
- optimāls rādītājs – no 45 līdz 55 ng/mL;
- pietiekams līmenis > 30 ng/mL;
- nepietiekams līmenis no 20 līdz 29,9 ng/mL;
- vidējs deficīts no 10 līdz 19,9 ng/mL;
- smags deficīts <10 ng/mL.
Par analīžu rezultātiem ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu, kurš, ņemot vērā esošo situāciju, pielāgos atbilstošu devu un preparātu. Rekomendējamās devas dažādās vecuma grupās:
- pieaugušajiem bez hroniskām slimībām un citām veselības problēmām: 15–20 µg;
- senioriem (vecumā virs 70 gadiem): 20–25 µg, jo novecošanās procesu ietekmē samazinās D vitamīna sintēze ādā;
- grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti: 15– 20µg;
- zīdaiņiem (līdz 1 gada vecumam): 10 µg;
- bērniem (līdz 18 gadu vecumam): 15 µg.
Imunitātes stiprināšana bērniem
Ziemā aktuāls kļūst jautājums par to, kādi vitamīni bērniem nepieciešami imunitātes stiprināšanai, ņemot vērā, ka vīrusu izplatība ir ievērojami augstāka, salīdzinot ar citiem gadalaikiem. Jāņem vērā, ka bērnu organisms ir augošs, tāpēc viņiem nederēs gluži tas pats, kas pieaugušajiem. D vitamīna preparāti bērniem būtu jālieto visu gadu. D vitamīns palīdz:
- stiprināt imunitāti;
- nodrošināt normālu kaulu attīstību;
- uzlabot kalcija vielmaiņu;
- sekmēt normālu augšanu un nervu sistēmas darbību.
D vitamīna preparātu formas
D vitamīns ir pieejams vairākās formās – pilienu, kapsulu, tablešu, aerosola, pastilu. Tas, kuru no tām labāk izvēlēties, ir atkarīgs no katra paša vēlmēm, vajadzībām un dzīvesveida:
- pilieni nodrošina ātru uzsūkšanos un ir īpaši piemēroti zīdaiņiem un bērniem, kuri nevar norīt tabletes;
- aerosols – ērts risinājums arī pieaugušajiem, īpaši ceļošanas laikā;
- kapsulas un tabletes – viegli dozējamas un nodrošina precīzu diennakts devas uzņemšanu;
- pastilas ar augļu garšu ir lielisks risinājums ikvienam – kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.
Apotheka aptiekās daudzveidīgā klāstā pieejami dažādu ražotāju D vitamīna preparāti. Īpaši iecienīti ir Nateo uztura bagātinātāji pieaugušajiem un bērniem. Piemēram, spreju sastāvā ir dabiska augļu garša un ksilitols, kas nekaitē zobiem. Nateo D kapsulas viena deva ir 4000 SV, bet aerosola 1 pūtiens satur 2000 SV. Līdz ar to 4000SV būs 2 devās (pūtienos).
Tāpat iespējams iegādāties kombinētos preparātus, kas satur ne tikai D, bet, piemēram, arī K vitamīnu, magniju vai vērtīgās omega-3 taukskābes – imunitātei, zobiem, kauliem un sirds-asinsvadu veselībai. Nateo D PLUS preparāts īpaši ieteicams cilvēkiem, kuri ļoti maz uzturas ārā. Tāpat to var lietot arī rudenī un ziemā, kad ir ievērojami mazāk saules gaismas.
Taču pirms jebkāda uztura bagātinātāja iegādes vēlams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.
Speciālisti iesaka, kam pievērst uzmanību
Iegādājoties jau konkrētu preparātu, uzmanību būtu jāpievērš vairākiem faktoriem:
- asins analīžu rezultātiem, jo tā iespējams noskaidrot, vai organismā vispār ir D vitamīna deficīts, turklāt iegūtie rezultāti ļauj pielāgot optimālāko devu;
- preparāta lietošanas regularitātei – Tā kā D vitamīns uzkrājas taukaudos, līdz ar to apaļīgāki cilvēki var lietot D vitamīnu pat 1 reizi nedēļā, bet tieviem cilvēkiem gan ieteicams D vitamīnu uzņemt katru dienu, jo nav tauciņu, kur D vitamīnam uzkrāt rezerves;
- zīmolam –ieteicams izvēlēties zināmus un uzticamus ražotājus, kuru preparātu efektivitāte ir zinātniski un klīniski pierādīta vairākos pētījumos;
- devas atbilstību veselības stāvoklim – īpaši hroniskas slimības gadījumā. Pārdozēšanas rezultātā var tikt ietekmēta kaulu, nieru, kā arī sirds-asinsvadu veselība.
Vēl cita vērtīga informācija par veselības tēmām, labbūtību un enerģijas vairošanu bez maksas ikvienam pieejama Apotheka mājaslapā.
Traucēta D vitamīna uzsūkšanās: galvenie iemesli
Var būt situācijas, kad apzinīgi tiek lietoti D vitamīna preparāti, taču asins analīžu rādītāji ir bez izmaiņām. Tam var būt vairāk iemesli, bet izplatītākais no tiem – traucēta D vitamīna uzsūkšanās. Visbiežāk to izraisa:
- gremošanas trakta un vielmaiņas traucējumi, piemēram, celiakija, Krona slimība, cistiskā fibroze;
- aknu un/vai nieru darbības traucējumi. Šo orgānu uzdevums ir pārvērst D vitamīnu tā aktīvajā formā;
- ādas īpatnības – cilvēkiem ar tumsnējāku ādu D vitamīns var tikt sintezēts ievērojami mazāk, jo viņiem ir augstāka melatonīna saturācija;
- pārāk zems tauku saturs uzturā – īpaši tad, ja no ēdienkartes izslēdz veselīgos taukus, kas ir vitāli nepieciešami ikvienam;
- medikamentu ietekme – kortikosteroīdi, pretepilepsijas u. c. preparāti var ietekmēt D vitamīna uzsūkšanās spējas.
Ziemā D vitamīns ir ļoti vajadzīgs, jo tas palīdz stiprināt organisma dabiskās aizsargspējas, vairo enerģiju, nāk par labu kauliem, muskuļiem, kā arī mazina nogurumu un uzlabo pašsajūtu. Visu nepieciešamo ātri, ērti un bez liekas laika tērēšanas atrodiet Apotheka.lv e-aptiekā – ar patiesām rūpēm par jūsu un tuvo cilvēku veselību!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJI NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!
