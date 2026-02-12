Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien neilgi pirms sacensību sākuma diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, jo viņš atteicās nomainīt ķiveri, uz kuras redzami vairāk nekā 20 Krievijas sāktajā karā bojāgājuši Ukrainas sportisti un treneri.
SOK paziņoja, ka sportistam liegta dalība Milānas un Kortīnas 2026. gada olimpiskajās spēlēs, jo viņš nav ievērojis sportistu uzvedības vadlīnijas. Šis paziņojums tika izplatīts aptuveni stundu un 15 minūtes pirms skeletona sacensību sākuma.
Sacensību norises vietā bija ieradusies arī SOK prezidente Kērstija Koventrija, kura gaidīja Heraskeviču trases starta zonā. Abi devās uz atsevišķu telpu, kur īsi pārrunāja situāciju, taču sportists savu nostāju nemainīja. Pēc tam viņš, turot rokās Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas lēmumu, informēja medijus par nodomu to pārsūdzēt Sporta šķīrējtiesā.
Heraskevičs žurnālistiem pauda, ka izjūt tukšumu saistībā ar notikušo. Viņš arī uzsvēra, ka jau iepriekš bija paziņojis — turpinās izmantot šo ķiveri, lai godinātu karā bojāgājušos sportistus, un no šīs ieceres nav atkāpies. Diskvalifikāciju viņš raksturoja kā cenu par savas cieņas saglabāšanu.
Pēc tikšanās ar sportistu Koventrija, runājot ar medijiem, bija emocionāla. Viņa norādīja, ka piemiņas vēstījums pats par sevi netiek apstrīdēts.
SOK savā paziņojumā piebilda, ka lēmums pieņemts ar nožēlu. Komiteja esot vēlējusies, lai sportists startētu, un tikusies ar viņu, lai rastu cieņpilnu risinājumu bojāgājušo piemiņai. SOK uzsvēra, ka strīds nav par pašu vēstījumu, bet gan par tā paušanas veidu.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pilnībā nepiekrīt Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumam diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču par kritušo sportistu pieminēšanu, par to viņa paziņojusi tviterī.
Premjere norādījusi, ka šāds lēmums nesaskan ne ar olimpisko garu, ne ar cieņas un solidaritātes principiem. Viņas ieskatā kritušo pieminēšana nav uzskatāma par politisku propagandu, bet gan par cilvēcisku rīcību.
Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tviterī paudis nosodījumu SOK rīcībai, vērtējot to kā nepareizu.
Savukārt ārlietu ministre Baiba Braže (JV) pauž, ka Krievija katru dienu nogalina nevainīgus ukraiņus, uzsverot, ka Krievija nav neitrāla.
Viņa norāda, ka Heraskevičs tikai piemin kritušos komandas biedrus. "Tas ir cilvēcīgi, nevis politiski," uzskata Braže.
Vīriešu skeletona pirmais brauciens sākās pulksten 10.30 pēc Latvijas laika, un tajā startē arī Latvijas sportists Emīls Indriksons.
Iepriekš pēc treniņiem SOK jau bija aizliegusi izmantot minēto ķiveri, tomēr sportists to turpināja lietot. Vēlāk tika noteikts, ka ar šo ķiveri sacensībās startēt nedrīkstēs, kā alternatīvu piedāvājot melnu rokas apsēju.
Olimpiskajās spēlēs piedalās arī 13 sportisti no Krievijas un Baltkrievijas, kuriem piešķirts tā sauktais neitrālo sportistu statuss.
