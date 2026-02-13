Lietuvas energokompānijas "Ignitis" meitassabiedrība "Ignitis Latvija" uzsākusi elektroenerģijas tirdzniecību mājsaimniecībām, tādējādi kuplinot jau tā prāvo komersantu pulku šajā tirgus segmentā. 

Šobrīd mājsaimniecībām elektroenerģiju tirgo 17 komersanti – "Latvenergo", "Enefit", "Elenger", "JA Power", "Tet", "VIRŠI Renergy", "BITE Latvija", "Elektro HM", "Bright Future Energy", "Impuls Group", "Latvijas dzelzceļš",MVBK, "Alexela", "Vangažu elektriķis", "Enycell", "Riga Port Electric" un kopš 9. februāra – arī "Ignitis Latvija". Tirgus senākais dalībnieks ir bijušais monopolists AS "Latvenergo", kurš elektroenerģiju tirgo ar zīmolu "Elektrum" un vēsta, ka joprojām ir mājsaimniecību pirmā izvēle. 

Pārbaudīt to nav iespējams, jo informācija par to, kāda elektroenerģijas tirgus daļa pieder katram komersantam mūsu valstī, ir konfidenciāla.

