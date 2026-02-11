Vairāk nekā gads bija vajadzīgs, lai pirmās instances tiesa izskatītu krimināllietu, kurā Rēzeknes uzņēmējs Igors Haits apsūdzēts uzņēmēja Andra Ļubkas slepkavībā.

Latgales rajona tiesa 10. februārī pasludināja spriedumu, ar kuru Haits atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 18 gadiem. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Krimināllietā kā pierādījums pievienots video no stāvlaukuma novērošanas kameras, kurā redzams, kā 2023. gada rudenī Rēzeknē pie lielveikala "K-Senukai" tika nošauts uzņēmējs Andris Ļubka. Video redzams, ka stāvlaukumā, kurā jau atrodas kravas furgons, iebrauc džips, no tā izkāpj vīrietis pāri pusmūžam un dodas pie mikroautobusa, kur uzsāk sarunu ar pasažieri. Drīz šis pat vīrietis atnāk atpakaļ pie džipa, paņem kaut ko melnu un atkal dodas pie tā paša pasažiera, kurš jau izkāpis no mašīnas. Abi saķeras, tad nokrīt. Tas, kurš atbrauca ar džipu, aiziet projām, bet otrs paliek guļam. Viņš vairs nepiecēlās nekad.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē