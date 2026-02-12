Pēc izmaiņām Ogres novada domes vadībā līdzšinējais domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) iecelts par jaunā priekšsēdētāja Andra Kraujas (NA) biroja vadītāju, pavēstīja pašvaldībā.
Par biroja vadītāja vietnieku kļūs domes deputāts, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas vadītājs un līdzšinējais priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš (NA).
Pašvaldībā skaidro, ka biroja galvenais uzdevums ir nodrošināt tiešu un efektīvu saziņu ar iedzīvotājiem, palīdzēt risināt saimnieciskus un ikdienas jautājumus, kā arī atbalstīt domes priekšsēdētāju viņa darbā. Birojs paredzēts kā tiešas komunikācijas kanāls starp pašvaldības vadību, iedzīvotāju padomēm un novada iedzīvotājiem.
LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka
biroja vadītāja atalgojums ir 3500 eiro mēnesī.
Domes priekšsēdētāja birojs ir atsevišķa Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas tieši pakļauta domes priekšsēdētājam. Tā uzdevumos ietilpst sadarbības organizēšana ar iedzīvotājiem līdzdalības budžeta un iedzīvotāju padomju jautājumos, kā arī atbalsts priekšsēdētāja darba plānošanā.
Pēc aiziešanas no domes priekšsēdētāja amata Helmanis kļuva par Attīstības un infrastruktūras komitejas vadītāju, kur paredzēts 2500 eiro atalgojums.
Šī amata vakance radās pēc tam, kad no komitejas vadītāja pienākumiem atkāpās jaunais domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs (NA). Helmani šim amatam izvirzīja deputāts Sīviņš. Lai gan Helmanis tobrīd atradās darba nespējā, viņš bija paudis gatavību vadīt komiteju, norādot uz savu pieredzi šajā jomā.
Aptauja
Vai esi saskāries ar diskrimināciju?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu