Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) tuvākā mēneša laikā cer virzīt lēmumu par nereģistrētu priekšapmaksas SIM karšu aizliegumu Latvijā.
Intervijā Latvijas Radio ministrs skaidroja, ka Iekšlietu ministrija rosinājusi liegt izmantot SIM kartes, kas nav reģistrētas un piesaistītas konkrētai personai. Šāds solis esot nepieciešams, lai mazinātu telefonkrāpniecību.
Kozlovskis norādīja, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs anonīmas SIM kartes jau ir aizliegtas, tādēļ krāpnieciskās shēmas biežāk koncentrējoties valstīs, kur šāds regulējums vēl nav ieviests, tostarp Latvijā.
Ministrs atzina, ka priekšlikums varētu raisīt diskusijas, taču pauda cerību, ka risinājumu izdosies pieņemt salīdzinoši drīz.
Opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" deputāti iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram, lūdzot skaidrot līdzšinējo rīcību telefonkrāpniecības apkarošanā. Viņi arī vaicā, vai tiek apsvērts pilnībā aizliegt tā dēvētos SIM box pakalpojumus, ko citviet izmanto anonīmu krāpniecisku zvanu ierobežošanai.
Iepriekš Finanšu nozares asociācijā aplēsts, ka pērn iedzīvotājiem dažādās krāpšanas shēmās izkrāpti vismaz 15 miljoni eiro. Biežāk par krāpnieku mērķi kļūst vientuļi seniori.
