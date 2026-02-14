Francijas policija aizturējusi deviņas personas saistībā ar iespējamu vērienīgu biļešu krāpšanas shēmu Parīzes Luvras muzejā. Tās radītie zaudējumi desmit gadu laikā varētu pārsniegt 10 miljonus eiro. Par to paziņojusi Parīzes prokuratūra.
Aizturēšanas notikušas otrdien. Izmeklēšana sākta pēc tam, kad muzejs 2024. gada decembrī vērsās tiesībsargājošajās iestādēs ar sūdzību par aizdomīgām darbībām biļešu tirdzniecībā. Starp aizturētajiem ir divi Luvras darbinieki, vairāki gidi un persona, kuru izmeklētāji uzskata par iespējamās shēmas organizatoru.
Izmeklēšanā konstatēts, ka atsevišķi gidi, iespējams, vairākkārt izmantojuši vienas un tās pašas biļetes, ar tām ievedot muzejā dažādas tūristu grupas. Īpaši bieži mērķēts uz tūristu grupām no Ķīnas. Tiek pieļauts, ka tīkls varējis muzejā ievest līdz pat 20 grupām dienā. Izmeklētāji ar novērošanas un telefonsarunu noklausīšanās palīdzību fiksējuši atkārtotu biļešu izmantošanu, kā arī mēģinājumus izvairīties no obligātās gida maksas, sadalot grupas mazākās daļās.
Pastāv arī aizdomas par līdzdalībniekiem muzeja iekšienē, kuri par skaidras naudas samaksu neesot veikuši pienācīgas biļešu pārbaudes. Daļa no nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem, iespējams, ieguldīta nekustamajos īpašumos Francijā un Dubaijā. Varasiestādes jau konfiscējušas vairāk nekā 957 000 eiro skaidrā naudā un gandrīz pusmiljonu eiro banku kontos.
Pret aizdomās turētajiem sākta tiesu izmeklēšana par organizētu krāpšanu, naudas atmazgāšanu, korupciju un dokumentu viltošanu. Luvra norāda, ka pēdējos gados pieaug dažādu veidu biļešu krāpšana, tādēļ muzejs sadarbībā ar policiju ieviesis pastiprinātus pretkrāpšanas pasākumus.
