Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Milānā ar zaudējumu sāka olimpisko turnīru, ar 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) piekāpjoties ASV komandai.
Vienīgos vārtus Latvijas labā guva Renārs Krastenbergs. ASV izlasē ar diviem precīziem metieniem izcēlās Broks Nelsons, bet pa reizei vārtus guva Breidijs Tkačaks, Teidžs Tompsons un Ostons Metjūss. Otrajā C grupas spēlē Vācija ar 3:1 pārspēja Dāniju.
Latvijas vārtus spēles sākumā sargāja Elvis Merzļikins, kuru trešajā periodā nomainīja Artūrs Šilovs. Merzļikins atvairīja 28 no 32 metieniem, savukārt Šilovs tika galā ar pieciem no sešiem. Latvijas hokejisti pa Konora Helebaika sargātajiem vārtiem meta 18 reizes.
Rezultātu sestajā minūtē atklāja Tkačaks, tomēr drīz pēc tam viens ASV vārtu guvums tika atcelts aizmugures dēļ. Astotajā minūtē Krastenbergs vārtu priekšā panāca izlīdzinājumu. Vēl viens ASV gols netika ieskaitīts pēc Latvijas pieprasītā video atkārtojuma.
Turpinājumā Danam Ločmelim bija laba iespēja izvirzīt Latviju vadībā, taču metienu patraucēja Mets Boldijs. Perioda izskaņā Latviju no nonākšanas iedzinējos vairākkārt glāba vārtu stabiņi.
Otrā perioda sākumā Latvija pirmoreiz ieguva vairākumu, taču to neizmantoja. Perioda vidū Nelsons atjaunoja ASV pārsvaru. Vēlāk,
spēlējot vairākumā, amerikāņi ar Tompsona un Nelsona metieniem panāca jau 4:1.
Noslēdzošajā trešdaļā pēc Daugaviņa noraidījuma Metjūss vairākumā guva piektos vārtus ASV labā. Latvijai bija vēl divas vairākuma iespējas, taču rezultāts vairs nemainījās.
Olimpiskajā turnīrā A grupā spēlē Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā — Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, bet C grupā — ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas spēlēs iekļūs visas 12 komandas, četrām labākajām pēc grupu turnīra uzreiz sasniedzot ceturtdaļfinālu.
Šis turnīrs ir īpašs ar to, ka pēc 12 gadu pārtraukuma olimpiskajās spēlēs atkal piedalās NHL hokejisti.
